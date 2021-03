Cote d'Ivoire: Violences faites aux jeunes filles - Bientôt une application pour aider les victimes de viol à appeler du secours

L'Ong « Stop au Chat Noir », qui fait des violences faites aux femmes, son combat, par des actions terrain, veut aller au-delà. Elle a décidé d'aider toutes ces jeunes filles victimes de viol, d'être assister à tout moment et n'importe où en un temps record.

Pour ce faire, elle a conçu une application novatrice qui va servir à toute fille, victime de viol, d'attouchements non consentit, de se faire assister, de se faire secourir au moment de l'acte, ou après. Une application simple à l'utilisation. Même un/une personne analphabète, peut s'en servir puisqu'il y a un vocal qui permet à la victime de parler et appeler au secours.

L'information de lancement pour très bientôt, de ladite application a été donné par Isabelle Guiraud, trésorière de l'Association « Stop au Chat Noir ». C'était lors du flash Mob (mobilisation éclaire) organisé le 27 mars dans le hall de Abidjan Mall.

« Une application mobile sera bientôt disponible pour permettre aux jeunes filles violées de nous contacter, contacter des psychologues, des bénévoles pour les aider partout où elles seront », a-telle déclaré.

Et d'expliquer : « Avec cette application, toute personne qu'elle soit lettrée ou pas peut l'utiliser. Car, il y a la partie vocale et la partie sms, " Au secours on veut me violer". Ainsi, désormais nous saurons quoi faire, qui contacter, comment orienter la victime et comment agir. C'est pourquoi, nous disons « dénoncez, agissez, on punira désormais ».

A l'en croire, il s'agira désormais de rompre le silence, de dénoncer, afin d'agir et punir.

L'association « Stop au Chat Noir », il faut le noter, est créée en 2017. Elle a pour vocation d'apporter un soutien moral, une écoute, de l'espoir aux jeunes filles victimes d'abus sexuels. Elle a pour principal objectif d'inciter, promouvoir ou aider toute action dans le sens de la prévention, la détection, le traitement des violences et des abus sexuels.

Dans sa mission, elle s'est donnée deux axes d'interventions interdépendants. Il s'agit d'aider et apporter du soutien aux victimes ayant subi des violences et abus sexuels dans un passé proche ou lointain. Et, la mise sur pied et la gestion de différents projets et actions de sensibilisation et de prévention afin de limiter l'incidence de ces violences.