Cote d'Ivoire: Solidarité - Le Rifeval offre un moulin à une productrice d'huile de graines de palme à Abobo

La remise du don a eu lieu, le samedi 27 mars 2021, à Agbékoi, dans la commune d'Abobo.

Le Réseau ivoirien des femmes expertes en gestion et suivi évaluation (Rifeval), qui œuvre pour l'autonomisation de la femme et dirigée par Mme Isabelle Koné, a offert un moulin et un moulinet de type artisanal à Mme Kéita Bougouri, qui concassait manuellement les graines de palme pour extraire de l'huile.

Agée de plus de 60 ans, cette femme souffre d'un Avc qui a conduit à la paralysie de son côté droit depuis près de six ans. Et c'est seulement avec la main gauche que cette mère de quatre enfants qui ont fini par rentrer au Mali, leur pays d'origine faute de moyens, concassait les graines de palme pour produire de l'huile qu'elle commercialisait afin de subvenir à ses besoins. « Nous lui avons donné ce moulin pour faciliter ses conditions de travail. Désormais, elle ferra moins d'efforts», a déclaré la présidente du Rifeval, Isabelle Koné.

« Par la suite nous verrons comment améliorer cela davantage afin qu'elle soit véritablement autonome.», a-t-elle poursuivi. A l'en croire, l'objectif est de créer une chaine de valeur de la graine de palme.

« Nous allons lui associer plusieurs autres femmes qui vivent exercent dans l'informel et qui veulent s'améliorer. Le projet est déjà prêt, nous cherchons le financement pour la chaine de valeur de la graine de palme », dit-elle. La présidente du Rifeval précise que si le projet est financé, trois types de moulins seront installés à savoir : un moulin à concasser de grandeur nature, un moulin à moudre et un autre à malaxer. En effet, cette huile servira par exemple à la fabrication du savon de bain. « Nous allons former les femmes à cette technologie », a promis la présidente du Rifeval.

Mme Isabelle Koné a, par ailleurs invité les autres femmes à suivre l'exemple de Kéita Bougouri en ne se laissant emporter par le découragement quand elles sont dans une situation difficile. « Au lieu de tendre la main, il faut toujours entreprendre. C'est ce prix qu'on peut s'assumer pleinement dans la société », a-t-elle conclu.

La bénéficiaire, Mme Kéita Bougouri, a pour sa part remercié la présidente de Réseau ivoirien des femmes expertes en gestion et suivi évaluation et ses collaborateurs pour leur soutien. « Vous venez de m'ôter une épine du pied. Soyez-en infiniment remerciés.», s'est réjouie Mme Kéita Bougouri.

A noter que le Rifeval qui compte à ce jour plus d'une trentaine membres à pour missions entre autres ; d'assister toutes femmes sans distinction pour l'amélioration de leurs conditions de vie, de combattre leur vulnérabilité à travers leur implication dans les prises de décisions et leur accompagnement au leadership et à l'entrepreneuriat féminin.