Sénégal: Pape Meisssa Gueye, metteur en scène - «Le quatrième ART est dépourvu de ressources humaines pour sonner le déclic»

interview

Auteur du livre nouvellement paru «Quelle politique pour la relance du théâtre au Sénégal ?», le metteur en scène Pape Meïssa Gueye examine, dans cet entretien, l'état quasi amnésique du quatrième art au Sénégal. Le directeur de la compagnie Théâtre de la Rue présente également sa solution, le Labo créatif, tout en servant son amendement sur le recours systématique du numérique pour la pratique théâtrale.

Comment se mesure la situation léthargique du théâtre pour nécessiter une relance urgente ?

Nous devons avoir le courage et l'honnêteté de dire que le théâtre sénégalais est dans une mauvaise passe depuis très longtemps. Les créations se font très rares malgré les nombreuses infrastructures qui existent dans ce pays. Cela paraît paradoxal. Le milieu théâtral est dépourvu de ressources humaines capables de sonner le déclic. Nous avons un problème de formation, de création et de diffusion. Difficile d'être à Dakar et de trouver quelque part où se passe une représentation théâtrale. D'où l'urgence de cogiter les différents maux qui gangrènent le secteur et de procéder à des solutions urgentes. Les troupes sont en grande partie mal structurées et il n'existe aucune politique visant à sortir le théâtre du gouffre dans lequel il est enfoncé depuis très longtemps.

Vous parlez de manque de ressources humaines capables de sonner le déclic. À quel niveau se trouve le plus ce manque de compétences ?

Le théâtre manque de ressources humaines capables de porter un plaidoyer en faveur du secteur. Cela est dû au fait que ce métier est ouvert à tous. Quiconque peut se lever et se dire comédien. Dans les autres secteurs, on voit des gens qui, intellectuellement, sont bien assis contrairement à nous où nous voyons rarement des gens capables de faire bouger les choses. Ensuite dans notre secteur, l'effet d'éclat a toujours pris le dessus sur l'impact. Nous avons du pain sur la planche. Il faudra tout repenser jusqu'à l'enseignement de l'art dramatique à l'école avec les conditions d'admission.

En tant qu'acteur de premier plan, quelle politique suggérez-vous pour une relance efficace du théâtre ?

Vous savez, il s'est passé dans le temps beaucoup de rencontres et de journées de réflexion sur le théâtre. Mais à chaque fois, les résolutions finissent dans les tiroirs. Maintenant, il y a urgence. Nous proposons à long terme la mise en œuvre des réformes de l'enseignement de l'art dramatique à l'Ecole nationale des arts. Mais présentement, il faut un Plan d'urgence pour le théâtre qui consiste à trouver des moyens pour son exécution. Pour cela, nous proposons le Labo créatif dont nous avons bien parlé dans notre ouvrage intitulé «Quelle politique pour la relance du théâtre au Sénégal ?». Avec le Labo créatif, il s'agira de la création et la conception d'un programme artistique et culturel, orienté autour de la formation et de la mise en pratique directe. Le Labo créatif est une école dédiée qui dispense des formations pour un public désireux de découvrir et pratiquer une discipline liée au spectacle. Sur une période de trois ans, le Labo créatif devrait pouvoir former des apprenants capables de concevoir un spectacle. La première année sera consacrée aux formations, la deuxième et troisième année à la création et à la mise en place d'une tournée de représentations.

L'objectif de cette école est de permettre à tous de découvrir, se former et pratiquer une discipline artistique. Les participants venant d'un domaine artistique et souhaitant se professionnaliser peuvent aussi déposer leur candidature et suivre les formations dispensées. Il s'agit d'un projet qui devra être suivi du début des formations à la réalisation des spectacles. Le résultat attendu est la participation, l'engagement et le travail en équipe. Il s'agit aussi de développer des actions au Sénégal en élargissant les rencontres et les partenariats avec d'autres structures et festivals pouvant accueillir ces spectacles. Donc au bout de trois ans, nous aurons de la matière et des acteurs qui peuvent redresser la barque.

Comment en est-on arrivé à la régression du théâtre, pourtant un secteur de fierté culturelle du Sénégal il y a 3 ou 4 décennies ?

Le théâtre sénégalais a connu des heures de gloire et des années lumières, mais les gens ont manqué de vision et n'ont pu préparer l'avenir. Nous pensons franchement que des structures comme le Théâtre national Daniel Sorano, qui est le temple de cette pratique théâtrale, a perdu l'image qu'il avait. Cela est dû à une mauvaise politique culturelle et théâtrale. Il y avait aussi la fermeture du Conservatoire, réouvert beaucoup plus tard pour retomber dans les travers. Avec l'absence de politique, bon nombre de comédiens formés à l'Ecole nationale des arts se sont expatriés en Europe, car la pratique théâtrale ici devenait de plus en plus difficile. Avec la disparition des structures internationales de financement et d'appui de la culture comme le Psic, le Padec, le Psac, nous avons perdu des opportunités pour trouver des financements pour les créations. L'Etat devait trouver une alternative à cela depuis longtemps.

Nous sommes à l'ère du digital et des voix demandent aux secteurs qui faiblissent de s'y aligner. Cependant, l'adaptation au numérique ne risque-t-elle pas de dévoyer le sens pratique du théâtre ?

Le théâtre n'a rien à voir avec le numérique. Avec le contexte de Covid-19, ils ont été nombreux à faire recours au numérique, mais qu'ils sachent qu'ils font tout sauf du théâtre. Au théâtre, nous avons besoin de ce contact humain, de cette intimité en live, en chair et en os, entre le comédien et le public qu'un recours au numérique ne peut suppléer. Nous savons aussi que le numérique et la télévision font une concurrence déloyale au théâtre.

Quand vous dites que le numérique fait une concurrence déloyale au théâtre, vous faites allusion à quoi exactement ?

J'ai parlé du numérique et de la télévision aussi. Aujourd'hui, il est plus facile de mettre des vidéos sur YouTube que de suivre tout un processus de création d'une pièce de théâtre. Avec la télévision, on peut s'asseoir tranquillement dans son salon suivre un téléfilm que de se déplacer en ville pour voir un spectacle de théâtre avec toutes les dépenses qui s'y accompagnent. Comme le cinéma qui prône le retour aux salles, à notre niveau aussi nous devons travailler à faire revenir le public dans les espaces de théâtre.

Quelle est, selon vous, la recette pour réconcilier le public avec le théâtre, et convaincre une nouvelle audience ?

Pour cela, nous pensons qu'il faut réunir toutes les forces vives du théâtre qui se trouvent dans le pays et procéder à une élaboration d'un document stratégique qui sera mis en œuvre. Que ça soit à Sorano ou au Grand Théâtre, privilégier de vrais hommes de théâtre dans l'administration et la gestion. Partout dans le monde, en grande partie, les théâtres sont dirigés par des hommes de théâtre. Il faut aussi décentraliser l'action théâtrale en créant de nouveaux espaces d'expression, de jeu. Le théâtre doit aller trouver la population là où elle se trouve. Par exemple à la place d'un Grand Théâtre, on aurait souhaité avoir une vingtaine de Petits Théâtres dans les départements du pays. Il ne faut pas oublier aussi de faire des créations qui parlent à notre public, c'est très important. Normalement, dans nos deux Théâtres, on devrait voir chaque année deux grandes créations nationales.

Le comédien est l'un des artistes les plus complets et polyvalents. Ce principe est-il toujours une réalité pour la jeune génération ?

Nous avons d'excellents jeunes comédiens talentueux, mais il leur manque souvent cette formation qui fait la différence. Je suis agréablement surpris de constater cette polyvalence sur beaucoup de jeunes qui en plus d'être interprètes manient quelques instruments de musique. Nous sommes arrivés à un moment où seule la polyvalence peut faire la différence dans ce métier aujourd'hui.

L'improvisation systématique et le vedettariat chez les jeunes comédiens sont aussi souvent indexés. Comment voyez-vous cette remarque ?

Je leur dis de penser à Socrate qui disait que «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien». Il suffit d'un rien pour se prendre la tête et se déclarer star. Regardez, ils sont combien à se dire metteurs en scène, formateurs, ... sans pour autant brûler au moins la scène une fois. Il est temps qu'ils arrêtent car passer tout son temps à se dire star, donner des formations sans être formé, c'est déformer de nombreux acteurs. Revenons sur terre, travaillons car nous avons un métier dans lequel chaque jour est un nouveau cours que l'on prend. Certes on ne vieillit pas avec ce métier, mais on ne cesse jamais d'apprendre.

L'incompatibilité du théâtre au numérique a inspiré quelque peu la création des «Cabines artistiques». Pouvez-vous revenir sur ce spectacle et nous dire quels sont son concept et son propos artistique ?

À propos des Cabines artistiques, nous avons voulu montrer que la résilience est certes socioéconomique, mais elle peut être aussi culturelle. Il fallait trouver, face à la pandémie de Covid-19, une alternative pour pouvoir créer et jouer sans faire recours au numérique. De ce fait, la création artistique doit être revue et modifiée pour perpétuer et entretenir un lien culturel. Il fallait proposer des formes de spectacles pour tous dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité qui nous sont imposées. Un enjeu qui demande une réflexion permanente et qui exige une attention particulière aussi bien sur le fond que sur la forme. Ce concept de cabines individuelles peut s'adapter à beaucoup de formes artistiques ; pièce de théâtre, lecture, danse, etc. Il suffit de penser et adapter le support avec ce nouvel espace. Spectacle individuel à l'intérieur mais qui se partage à l'extérieur puisque chacun pourra échanger sur les impressions de ce voyage artistique.

Quand avez-vous commencé à pratiquer le quatrième art et quel est votre parcours ?

J'ai commencé très tôt le théâtre dans mon quartier à Guédiawaye. Mais déjà tout petit, je prenais un magnétophone et me faisait enregistrer à travers de petits sketches que je créais pour faire rire les gens. Avec mon Association sportive et culturelle (Asc), nous avons participé aux compétitions Navétanes. Mais le déclic s'est produit au Lycée Limamoulaye où nous avions une troupe de théâtre avec notre professeur. Nous avons participé à plusieurs éditions du Festival interscolaire de théâtre qui se passait au Centre culturel français, organisé par l'Alliance franco-sénégalaise. De plus en plus, l'envie de devenir comédien professionnel nous gagnait et c'est par la suite que je suis parti à l'Ecole nationale des arts (Ena) pour devenir comédien professionnel. Depuis 2000, année de notre sortie de l'Ena, nous nous produisons régulièrement à travers des créations. Nous avons aussi beaucoup voyagé pour donner des représentations partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

Pouvez-vous aussi nous présenter la compagnie Théâtre de la Rue ?

La structure dénommée Compagnie Théâtre de la rue est composée de comédiens, d'écrivains, de poètes et de metteurs en scène. Son ambition est de développer et de valoriser tous les arts au niveau de notre ville, Guédiawaye, et du pays. Nous organisons le Fias (Festival international des arts de la scène) ainsi que le Festival Nuit du slam. Avec la compagnie Théâtre de la Rue, nous avons créé «Les cabines artistiques», «Et si je les tuais tous Madame», «Haute Tension», «Un Nègre à Paris», «Birahima l'Enfant Soldat», «L'Humanité Plage», «Couple Ouvert à deux Battants», «Moi, Fou d'Afrique», «Vitalibé... »... La structure porte le projet Caravane des dix mots au Sénégal et est aussi membre associé à la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (Ficdc).