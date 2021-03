Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Plus 200 femmes de divers secteurs d'activités instruites sur la capacité de pouvoir influencer

La confiance qu'une femme leader inspire aux autres dépend d'abord de celle qu'elle a pour elle-même. Ainsi, le leadership au féminin commence par un travail sur soi. C'est-à-dire, s'affirmer en tant que leader tout en conservant son authenticité, définir son style de leadership, développer son assertivité, gagner en influence. Ce sont ces valeurs que l'association Lead4her veut inculquer aux femmes.

Dans ce cadre, elle a organisé un After work dénommé « Café du leadership », le 26 mars, au Golf Hôtel à la Riviera. Plus de 200 femmes se sont retrouvées pour acquérir des connaissances sur le leadership, autour du thème « leadership féminin, mythe ou réalité ».

La conférencière, Anna Bahi Traoré, a démontré à l'assistance que le leadership féminin est une réalité et qu'il est important de le développer pour que les femmes puissent prendre la position qui est la leur au sein de la société.

Elle a toutefois montré aux femmes qu'il y a des luttes. Et que dans l'évolution, à un moment donné, la société a eu besoin d'elles. « Il y a des dispositions qui ont été prises afin que nous, femmes, puissions prendre notre place. Malheureusement, il faut encore nous sensibiliser pour que nous prenions conscience que nous avons besoin de développer un certain nombre de capacité pour prendre des positions », a-t-elle fait remarquer.

« Le leadership doit nous amener à mener un combat de positionnement avec l'intelligence et de la stratégie. Pour ça, il faut que nous nous formions et que nous prenions conscience de notre condition de subordination et que nous renforcions nos capacités afin d'occuper la place qui est la nôtre », a -telle insisté.

Selon elle, le leadership, c'est la capacité de pouvoir influencer les autres, pouvoir persuader les autres et pouvoir les guider vers une destination meilleure.

Christelle meledj, présidente de Lead4her, a pour sa part, indiqué que les femmes doivent se comporter comme du café. D'où le but de la rencontre qui selon elle, vise à les amener à se surpasser et adopter des vertus qui poussent au sommet de la pyramide. « L'objectif de cet after work, c'est d'associer les vertus du café au leadership. Les femmes doivent être du café. Si nous voulons avancer, aller au sommet, si nous voulons nous maintenir au sommet, il faut que nous ayons les vertus du café. C'est à dire prendre possession de la difficulté et imposer notre parfum. Cela se fait avec art et subtilité », a indiqué la présidente de l'Ong.

Pour elle, comme le café qui dans un endroit prend possession du lieu par son parfum, une femme doit maintenir son accession au sommet pour établir un leadership qui est basé sur l'Art et la science.

Une rencontre qui a apporté un plus aux participantes, dont certaines n'ont pas manqué de demander à Lead4her de multiplier ce genre de formation. « Une bonne initiative qui pour nous, vient apporter une plus-value à nos connaissance. Surtout dans la volonté de nous démarquer dans la société, il faille que nous soyons présentes », s'est réjoui Olga Dassé, secrétaire de direction dans une entreprise de la place.

Lead4her, il faut le rappeler, est une association réunissant toutes les femmes certifiées issues de la formation Leadership For Her et Leadership Training du Centre Américain en Côte d'Ivoire. Elle s'est donnée pour mission de développer le leadership des femmes à travers des formations.