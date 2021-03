Congo-Kinshasa: Sortie officielle de l'Académie Congolaise des Sciences - Dr Muyembe présente la valorisation de la recherche scientifique comme préalable pour le développement de la RDC

La République Démocratique du Congo va dorénavant compter sur l'apport de ses Elites, les Professeurs en plusieurs domaines de la vie réunis au sein de l'Académie Congolaise des Sciences.

C'est au cours de la cérémonie solennelle du lancement de cette organisation composée d'une dizaine de Professeurs qui s'est déroulée à l'hotel Rotana dans la Commune de la Gombe, vendredi 26 février dernier, que son Président, le Docteur Muyembe Tamfum a plaidé auprès du Chef de l'Etat, le Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo à travers son Représentant personnel à cette cérémonie, le Prof. Désiré Cashmir Kolongele pour la valorisation de la Recherche scientifique en RDC, gage d'un développement qualitatif. A cette cérémonie, ont également pris part le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Thomas Luhaka et son Collègue de la Recherche Scientifique et Innovations technologiques, le Ministre José Panda, les Recteurs et Directeurs Généraux des Universités et Instituts Supérieurs de la RDC ainsi que beaucoup d'autres Professeurs d'Universités et Personnalités.

Dans sa prise de parole, le Président de l'Académie Congolaise des Sciences, le Docteur Jean-Jacques Muyembe, a imploré le soutien indéfectible et inlassable du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, en plaçant cette structure sous son autorité afin d'accomplir sa mission d'être au service de la Nation, en travaillant en parfaite collaboration avec d'autres académies à travers le monde. Toujours dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie organisée sous le haut patronage du Président de la République, le Dr Muyembe a sollicité tour à tour l'accompagnement des présidents de deux Chambres du Parlement et des Ministres de tutelle, Thomas Luhaka et José Mpanda, tout au long de l'exercice de leur mandat. «Nous sommes fiers de saluer la présence des Honorables Présidents de deux Chambres du Parlement congolais, ici représentés, l'Honorable Professeur Bahati Lukwebo du Sénat, et Mboso N'kodia de l'Assemblée nationale sur lesquels l'Académie Congolaise des Sciences, repose ses rêves d'un grand épanouissement au cœur de l'Afrique. Nous saluons également la Présence de nos deux Ministres de tutelle, leurs Excellences Thomas Luhaka de l'Enseignement Supérieur et Universitaire et José Panda de la Recherche Scientifique et Innovations technologiques. Qu'ils soient nos Ambassadeurs auprès du Gouvernement pour obtenir des subsides nécessaires au fonctionnement et aux activités de l'Académie Congolaise des Sciences», a déclaré le n°1 de l'Institut National des Recherches Biomédicales (INRB) avant d'inviter, en outre, le Gouverneur de la Ville, Gentiny Ngobila, à avoir une oreille attentive aux préoccupations de l'ACCOS, pour le Développement de la Capitale congolaise.

«Monsieur le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, l'Académie Congolaise des Sciences est née chez vous ; Merci de la garder jalousement car c'est un outil de développement sur lequel vous pouvez compter», a martelé le Président de cette Académie, le Docteur Muyembe Tamfum. Soulignant le rôle magistral de l'Académie Congolaise des Sciences (ACCOS), le Professeur Muyembe a, avec un ton patriotique, appelé tous les Professeurs, Membres de cette structure, à un sens élevé de patriotisme afin de mettre leur savoir au service de la République Démocratique du Congo en vue de son développement économique, technologique et social.

La Recherche scientifique, gage d'un développement socioéconomique

«Dans le sous-sol d'un pays comme le Japon, il n'y a ni or ni diamant, et pourtant ce pays est l'une des puissantes économies du monde. C'est pour dire que la richesse éternelle, la richesse d'un pays se résume non pas par la richesse de son sol et son sous-sol, mais par la quantité et la qualité de ses matières grises, c'est-à-dire, de ses scientifiques», a martelé Muyembe. Pour achever son élan, le Président de l'ACCOS a exhorté les politiques à une bonne collaboration avec les scientifiques au profit de la Nation Congolaise.

Il y a lieu de noter, par ailleurs, que le Dircaba du Président de la République, le Professeur Désiré Cashmir, Représentant personnel du Chef de l'Etat à cette cérémonie solennelle a procédé, au nom du nom du Président de la République Félix Tshisekedi, à la remise des diplômes d'honneur aux Membres Fondateurs de l'Académie Congolaise des Sciences dont les Professeurs Aloni, Amankulu, Isidore Ndaywel, Muyembe Tamfum, Taba, Kalulu, Tshilolo, Dibwe et Kalwile. Prenant la parole pour la circonstance, Désiré Cashmir a rassuré l'assistance de la ferme volonté du Président Félix Tshisekedi Tshilombo de tout mettre en œuvre pour le développement de la Recherche en République Démocratique du Congo.