Afrique: CAN 2021 - Malgré l'élimination de la RDC Christian Nsengi ne compte pas démissionner

Le sélectionneur des Léopards, Christian Nsengi Biembe a indiqué qu'il ne va pas démissionner après l'élimination de la RDC de la course pour la phase finale de la CAN 2021.

« Il faut que le peuple congolais puisse accepter ça (cette élimination). Je pense que c'est un mal pour le bien. Parfois, il faut accepter ça pour peut-être comprendre certaines situations et y remédier », a-t-il déclaré ce dimanche 28 mars en conférence de presse d'avant match contre la Gambie.

Pour lui, le meilleur est à venir pour le football congolais : « Il faut parfois passer par le sacrifice pour changer des choses. On ne peut pas tout le temps avoir de bonnes choses. Dieu parfois permet des choses pareilles pour accéder à des meilleures. Et c'est lui qui produit le vouloir et le faire ».

La RDC a été éliminée de la course à la CAN 2021 dès la 5e journée, après une défaite (0-3) face au Gabon jeudi 25 mars à Franceville. Malgré la déception après la non-qualification de la RDC pour la CAN 2021, le sélectionneur national se veut optimiste pour l'avenir. Se projetant aux Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Christian Nsengi ne compte pas démissionner.

« Nous allons aborder ce match tout comme nous tenions à le faire si nous avions réussi un nul ou une victoire au Gabon. Ce sera donc avec une envie de gagner. Dans cela, il y a une continuité. Dans la vie, il faut savoir parfois passer dans ces genres d'épreuves pour pouvoir grandir. Nous sommes dans étape où nous devons évoluer d'une manière professionnelle. Nous jouerons avec sérieux en mettant tout dans la préparation et sur le plan mental ».

Les Léopards, out pour la qualification, affrontent la Gambie ce lundi pour le compte de la 6e et dernière journée des Éliminatoires à la CAN 2021.