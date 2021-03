Afrique: CAN 2022 - Algérie et Zimbabwe qualifiés, les jeux sont faits (groupe H)

Malgré un match spectaculaire et polémique entre la Zambie et l'Algérie (3-3), les Chipolopolos Boys sont éliminés de la course à la qualification.

Les Warriors, eux, se sont imposés à Gaborone et iront aussi au Cameroun.

Zambie-Algérie : 3-3 (1-2)

Buts : Daka (34e et 80e sur penalty) et Chama (52e) pour la Zambie, Ghezzal (19e) et Slimani (25e et 55e) pour l'Algérie

Botswana-Zimbabwe : 0-1 (0-1)

But : Chikwende (14e) pour le Zimbabwe

6e et dernière journée

Zimbabwe-Zambie et Algérie-Botswana lundi 29 mars

Classement :

1) Algérie, 11 pts, 2) Zimbabwe, 8 pts, 3) Botswana, 4 pts, 4) Zambie, 4 pts