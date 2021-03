Angola: Le gouvernement accorde la priorité aux solutions durables pour diversifier l'économie

Luanda — Le secrétaire d'État à la Planification, Milton Reis, a défendu samedi, à Luanda, la nécessité pour les femmes entrepreneurs de parier sur des solutions innovantes, inclusives et durables pour la production nationale et la diversification de l'économie.

S'exprimant à la fin du «Bootcamp» La Femme Agro-Entrepreneur, une activité de l'AgroPRODESI, considérée comme décisive pour autonomiser le groupe de femmes qui conquiert un espace croissant, permettant la croissance économique du pays, la socialisation et l'union des familles.

Milton Reis a souligné, à l'occasion, l'importance et la contribution des femmes dans l'économie, notant qu'elles augmentent considérablement.

Il a renforcé la nécessité d'impliquer le groupe pilote de 44 femmes dans le processus de diffusion, dans tout le pays, des meilleures pratiques de gestion agro-négoce apprises lors du Bootcamp «La femme agro-entrepreneur», afin que d'autres groupes puissent avoir accès à la connaissances, expériences et histoires de réussite partagées durant l'événement.

L'événement organisé par le Ministère de l'Économie et de la Planification (MEP) et l'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM) en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a été une initiative de l'AgroPRODESI qui visait la formation, le suivi et le mentorat des acteurs stratégiques de l'agro-industrie.

L'AgroPRODESI s'inscrit dans les initiatives de développement de l'axe stratégique IT6 du PRODESI avec la rubrique Formation et Qualification des Ressources Humaines, visant à former, suivre et encadrer un groupe d'acteurs stratégiques de l'agro-industrie.

Il cherche également à créer des liens entre les différents acteurs du système agroalimentaire, tels que les universités, les créateurs de valeur, les producteurs / coopératives, les prestataires de services, les commerçants en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes pour favoriser l'accès aux marchés et promouvoir l'innovation dans le domaine et dans l'agro-industrie.

Le Bootcamp La Femme Agro-Entrepreneur vise à former 44 femmes de 18 provinces, représentant des coopératives, des associations, des agriculteurs et des startups et entreprises agro-industrielles qui souhaitent développer leurs activités ou établir des partenariats.

L'initiative a permis aux participants de partager des expériences, des idées, des opportunités commerciales et d'interagir avec des partenaires et clients potentiels qui peuvent stimuler leur croissance et leur impact.

Tenu les 26 et 27 de ce mois, l'événement a compté sur la participation des associations de producteurs et coopératives, des banques, des institutions de microcrédit, des chaînes de distribution alimentaire, des startups, des entreprises agro-industrielles, des investisseurs, des universitaires, des partenaires au développement et des institutions publiques.

