Angola: Les banques devraient investir sur le marché pétrolier - Economiste

Luanda — Le secteur bancaire devrait investir dans le processus d'appel d'offres pour les blocs pétroliers, afin d'accroître le capital disponible dans l'économie nationale, quel que soit le moment de turbulence que la Banque traverse, dans le monde entier, suggère l'économiste angolais, Precioso Domingos.

S'exprimant à l'occasion du "Premier Forum Banca Oile Gás", l'analyste a noté que l'on peut progressivement embrasser ce nouveau défi d'investir sur le marché du pétrole afin de permettre au capital investi de ne pas être emmené vers d'autres pays, mais d'être configuré comme un retour en Angola.

Dans le même contexte, le directeur exécutif de la PetroAngola, Patrício Quingongo, a affirmé qu'au cours des cinq dernières années, une moyenne de 40 milliards de dollars américains avait été investie par l'industrie pétrolière angolaise.

Cependant, a-t-il dit, 70% de ce montant (28 milliards) circule sur le circuit international, à l'exclusion de tout gain pour les banques angolaises.

Selon le rapport des consultants de la PetroAngola pour 2020, la fourniture de services à l'industrie pétrolière angolaise représente un flux de trésorerie annuel de 10 milliards de dollars américains, dont 10% de ce montant (milliards) bénéficient aux entreprises locales.

Pour cette raison et d'autres, il estime opportun pour les banques angolaises d'abandonner les achats traditionnels de domicile salarial et de devises, car il y a plus de marché, de produits et de services à explorer, en utilisant l'industrie pétrolière et gazière comme un véhicule.

"La banque peut multiplier par quatre les bénéfices actuels, si elle profite du potentiel que représente l'Industrie", a projeté le gestionnaire, dans une interview à l'ANGOP, vendredi, en marge du forum référé.

Il a cité des pays comme le Nigéria et le Brésil, parmi ceux qui ont adopté des positions de référence et parient sur la présence de leurs entreprises dans la fourniture de services, expériences que l'Angola peut suivre, à en juger par le fait que le pétrole représente plus de 90% des exportations du pays.

Le forum Banca Oil & Gas visait à rechercher les expériences et les solutions possibles pour augmenter l'obtention d'avantages par les entreprises nationales opérant dans l'industrie pétrolière angolaise et pour mobiliser des investissements capables de stimuler la participation du contenu local dans l'entreprise.

