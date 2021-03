Angola: Lucala a désormais une usine de ration pour animaux

Ndalatando (Angola) — Une usine d'aliments pour animaux, d'une capacité de production de 20 tonnes / heure, a été inaugurée samedi dans la municipalité de Lucala, par le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior.

L'usine est dédiée à la production de différents types de ration dans différentes mesures de conditionnement, variant entre 25 et 50 kilogrammes, en raison du pari sur le développement du marché local, notamment dans la fourniture de cuves de production avicole, installées entre les municipalités de Lucala (Cuanza Norte) et Cacuso (province de Malanje).

Baptisé Rações KN, cet investissement privé garantit 150 emplois, dans les domaines agricole et industriel, ce dernier avec un effectif de 50 travailleurs directs et indirects.

Le projet agira en tant que principal bénéficiaire ou acheteur de maïs et de soja cultivés par les agriculteurs de la province et des régions environnantes, ce qui représentera un incitatif pour les petits, moyens et grands producteurs, contribuant également à promouvoir une augmentation des revenus des ménages, à créer des emplois, en particulier pour les jeunes.

L'usine a été construite sur une superficie de plus de dix hectares. Elle a une capacité de production et de stockage de 2 500 tonnes de maïs et 1 500 tonnes de soja.

L'inauguration de cette usine s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de nouveaux produits financiers pour le secteur agricole, mis en œuvre par la Banque angolaise de développement (BDA), dans un acte dirigé par le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior.

Intervenant lors de l'inauguration du projet, le chef de la société Rogério Leonardo, qui n'a pas dévoilé la valeur de l'investissement, a souligné que l'usine est prête à doubler sa capacité de stockage au cours de cette année.

