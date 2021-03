Angola: La foire de la campagne stimule la production locale - Ministre

Quibala (Angola) — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, a affirmé vendredi, dans le village de Quibala, dans la province de Cuanza Sul, que la tenue de foires encourage les paysans à augmenter la production locale.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de l'ouverture de la troisième édition de la Foire de la campagne, a souligné que l'événement vise à encourager la production locale de qualité, la pratique de l'écoulement et la commercialisation des produits de la campagne vers la ville et vice versa.

Cent 98 exposants participent à la 3e édition de la Foire de la campagne, qui se déroule du 26 au 28 du mois en cours, au centre de logistique et de distribution de Quibala.

Selon le ministre, l'Exécutif angolais travaille pour que le commerce rural se réalise pleinement, avec la création de magasins ruraux, qui peuvent acheter toute la production locale et amener d'autres services dans les villages et communes, en vue d'offrir une vie meilleure aux populations.

Il a rappelé que l'Exécutif créait des incitations pour les producteurs, mettant l'accent sur l'octroi de crédits, des avantages fiscaux et la modification du tarif douanier.

Ces actions, a-t-il dit, visent à protéger la production nationale et à promouvoir le «changement effectif» de la structure économique vers le commerce formel.

"Nous devons encourager l'entrepreneuriat agricole, afin que de nombreux jeunes puissent se consacrer à la pratique agricole et donner des emplois aux autres", a-t-il souligné.

À son tour, le gouverneur de Cuanza Sul, Job Castelo Capapinha, a déclaré que le gouvernorat local était engagé dans l'agriculture et la pêche, en tenant compte du potentiel de la province.

L'événement est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce dans le but de faciliter l'écoulement des produits de la région et de promouvoir les environnements commerciaux avec les commerçants.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de l'ouverture de la troisième édition de la Foire de la campagne, a souligné que l'événement vise à encourager la production locale de qualité, la pratique de l'écoulement et la commercialisation des produits de la campagne vers la ville et vice versa.

Cent 98 exposants participent à la 3e édition de la Foire de la campagne, qui se déroule du 26 au 28 du mois en cours, au centre de logistique et de distribution de Quibala.

Selon le ministre, l'Exécutif angolais travaille pour que le commerce rural se réalise pleinement, avec la création de magasins ruraux, qui peuvent acheter toute la production locale et amener d'autres services dans les villages et communes, en vue d'offrir une vie meilleure aux populations.

Il a rappelé que l'Exécutif créait des incitations pour les producteurs, mettant l'accent sur l'octroi de crédits, des avantages fiscaux et la modification du tarif douanier.

Ces actions, a-t-il dit, visent à protéger la production nationale et à promouvoir le «changement effectif» de la structure économique vers le commerce formel.

"Nous devons encourager l'entrepreneuriat agricole, afin que de nombreux jeunes puissent se consacrer à la pratique agricole et donner des emplois aux autres", a-t-il souligné.

À son tour, le gouverneur de Cuanza Sul, Job Castelo Capapinha, a déclaré que le gouvernorat local était engagé dans l'agriculture et la pêche, en tenant compte du potentiel de la province.

L'événement est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce dans le but de faciliter l'écoulement des produits de la région et de promouvoir les environnements commerciaux avec les commerçants.