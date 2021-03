Angola: Covid-19 - Le pays avec 116946 personnes vaccinées

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a annoncé samedi la vaccination contre le Covid-19 de 116 946 personnes dans cinq provinces.

Les responsables de la santé indiquent la vaccination de 5 715 personnes occupant des postes de haut niveau contre le Covid-19 le samedi.

Parmi les vaccinations, 3 141 sont à Luanda, 888 à Huambo, 582 à Benguela, 553 à Cabinda et 551 à Huíla.

Dans une première phase, des vaccins en Angola sont administrés aux professionnels de la santé, aux enseignants de tous niveaux, aux personnes âgées de plus de 65 ans, au personnel des organes de défense et de sécurité, aux patients drépanocytaires et d'insuffisance rénale chronique de plus de 18 ans.

Les autorités sanitaires prévoient de vacciner 54 pour cent de la population, soit un total de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans.

Le pays a reçu plus de 200 000 doses, totalisant 824 000 doses de vaccin.

