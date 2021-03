Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - Duel à distance entre le Gabon et la Gambie pour la tête du groupe D, le programme complet

Nous sommes au terme des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, et ce lundi 29 mars 2021, la Gambie et le Gabon, avec 10 points chacun, affrontent respectivement la RDC et l'Angola, pour le compte de la 6e journée du groupe D. Laquelle de ces deux équipes terminera leader du groupe D?

Le Gabon et la Gambie, tous deux qualifiés pour la prochaine coupe d'Afrique des nations, se disputent la première place du groupe D. Le Gabon de son coté affrontera l'Angola tandis que la Gambie sera opposée à la RDC.

En effet, les deux rencontres du groupe D à savoir Angola vsGabon et RDC vs Gambie, qui se jouent simultanément feront l'objet d'attention particulière de la part des observateurs du football africain et mondial.

Le Gabon, 1er avec 10 points dont 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, est en tête du classement du groupe grâce à sa différence de buts de +4 (8 buts marqués et 4 buts concédés), est de retour à la plus prestigieuse compétition des nations africaines, après l'avoir manqué en 2019 en Egypte. Elle tentera donc de battre les angolais pour conserver sa place de leader. Notons qu'au match aller les gabonais avaient battu l'Angola à domicile sur le score de 2 buts à 1.

Quant à la Gambie, 2e du groupe D avec 10 points (3 victoires, 1 nul et 1 défaite) avec un goal différentiel +3 (9 buts marqués et 6 encaissés), elle va disputer pour la première fois de son histoire une CAN séniore. Ce déplacement en terre congolaise peut s'avérer difficile car en décembre 2019, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 2 buts partout.

Et quand on sait que terminer leader de son groupe a des avantages, puisque cela permettra par exemple à l'équipe première d'être tête de chapeau lors des tirages pour les phases de poule ou d'éviter de tomber sur un gros morceau, qui finira donc leader du groupe D ?

Le programme de ce lundi 29 mars

16H 00

Angola - Gabon

Egypte - Comores

Malawi - Ouganda

Togo - Kenya

Burkina Faso - Soudan du Sud

RDC - Gambie

19H 00

Zimbabwe - Zambie

Algérie - Botswana

CAN 2021

View Details

Eliminatoires CAN 2021 : duel à distance entre le Gabon et la Gambie pour la tête du groupe D, le programme complet

11:02 29 Mar 2021