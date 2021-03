Maroc: Promotion exceptionnelle du brigadier de police, victime d'une agression grave lors de l'exercice de ses fonctions à Agadir (DGSN)

Rabat — Le Directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi a décidé, dimanche, d'accorder une promotion exceptionnelle au brigadier de police exerçant à la préfecture de police d'Agadir, qui avait été victime d'une agression physique grave à l'aide de l'arme blanche lors de l'exercice de ses fonctions à l'un des ronds-points de la ville d'Agadir.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique dans un communiqué que M. Hammouchi a chargé la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la sûreté nationale et les services de la Préfecture de police d'Agadir de prendre en charge tous les frais des soins médicaux et d'hospitalisation du policier victime de l'agression, ainsi que d'assurer tous les moyens matériels que nécessite son accompagnement médical et social.

Le fonctionnaire de police, avait été grièvement blessé, samedi soir, par un individu qui l'a surpris par derrière et lui a asséné de sévères coups à l'aide d'un objet contendant en fer au niveau du dos et de la cuisse, avant qu'il ne soit transféré à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, rappelle le communiqué, précisant que les recherches intensives ont permis d'interpeller le suspect et de le soumettre à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compètent.