Cote d'Ivoire: Viol - L'Ong «Stop au Chat Noir » reprend sa série d'actions éclatées de sensibilisation par Abidjan Mall

L'Ong « Stop au Chat Noir », qui a pour vocation d'apporter un soutien moral, une écoute, de l'espoir aux jeunes filles victimes d'abus sexuels, a procédé au lancement de sa série d'actions éclatées et itinérantes, le 27 mars, à Abidjan Mall.

Cette série d'actions terrain va se dérouler dans neuf communes d'Abidjan dans le cadre de sa campagne de sensibilisation dénommée « Tolérance zéro aux violences sexuelles faites aux jeunes filles ».

Dans ce cadre, elle a organisé un Flash mob dans le hall de Abidjan Mall, le 26 mars, dans le but de sensibiliser les populations sur les violences sexuelles faites aux jeunes filles.

Le Flash Mob ou mobilisation éclaire est une opération de quelques minutes selon Isabelle Guiraud, trésorière de l'Association « Stop au Chat Noir », qui consiste à réunir des personnes au même moment et au même endroit, à une heure précise pour collectivement réaliser une action, sur un court laps de temps. Une danse, un ballet musical, un message « Non, c'est non » ont été présentés au public présent à ce moment précis.

Un public qui a apprécié la présentation à tel point qu'il en redemandait. « Une très belle initiative pour moi. Faire le chat noir chez nous africain, c'est le fait de coucher avec une fille qui dort sans son contentement. C'est une pratique à bannir. Surtout dans les maisons où des filles pour la plus part travaillent et son violées soit par le patron, le fils, le neveu en j'en passe. Je suis prête à soutenir ce genre d'actions », a déclaré Silviane Monnet, cliente de la surface.

« J'ai falli être victime de chat noir. Quand je me suis renseigné sur la prestation et que j'ai lu sur les tee-shirts, j'ai eu un pincement au cœur. Parce que dans le magasin où je travaillai, le frère de ma patronne a failli me violer pendant le petite sieste que je faisant dans le fond du magasin. Nous étions deux à vendre dans ce magasin. Et un jour, pendant que je me reposais, il a rabattu la porte du magasin et est venu se jeter sur moi. J'ai crié et les voisins du second magasin ont accouru », a expliqué Solange Konan.

Il est bien de rappeler que l'association « Stop au Chat Noir » est créée en 2017. Elle est présidée par Bénédicte Joan. L'association a pour vocation d'apporter un soutien moral, une écoute, de l'espoir aux jeunes filles victimes d'abus sexuels. Elle a pour principal objectif d'inciter, promouvoir ou aider toute action dans le sens de la prévention, la détection, le traitement des violences et des abus sexuels.