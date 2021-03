Afrique: Qualifications CAN 2021 - Une coupe d'Afrique pleine aux deux tiers

On connaît désormais 17 des 24 équipes qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2021), en janvier/février 2022 au Cameroun. Les Nigérians ont décroché leurs qualifications pour la CAN 2021, à l'issue de l'avant-dernière journée des éliminatoires.

L es éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2021) s'achèvent les 28, 29 et 30 mars 2021 mais on connaît déjà les deux tiers des équipes qualifiées pour cette «CAN 2021». Douze nouvelles équipes ont en effet décroché leur qualification durant l'avant-dernière journée, qui s'est déroulée du 23 au 27 mars.

ILS VONT DEBUTER À LA CAN

Les Comores disputeront la première Coupe d'Afrique des nations de leur histoire. Les Comoriens sont certains de finir parmi les deux premiers du groupe G, tout comme l'Égypte. Les Cœlacanthes ont décroché un nul 0-0 face au Togo qui a fait leur bonheur et a éliminé les Togolais. La Gambie, elle, a battu l'Angola 1-0 et profité d'un net succès 3-0 du Gabon face à la RD Congo, dans le groupe D. Une qualification historique qui confirme la progression du football gambien, son équipe des moins de 20 ans ayant fini troisième de la dernière CAN U20.

ILS SONT DE RETOUR

Le Gabon effectuera, lui, son retour en phase finale, après avoir manqué la CAN 2019 en Égypte. Les Gabonais se sont qualifiés avec la manière, en étrillant une sélection de RDC qui restait sur quatre participations consécutives. La Guinée équatoriale aussi aura son équipe au Cameroun voisin.

Les Équato-Guinéens, qui ont joué les CAN 2012 et 2015 à domicile, ont pour la première fois décroché sur le terrain leur place dans cette compétition. Un succès 1-0 face à la Tanzanie, dans le groupe J, y a suffi. Le Burkina Faso a, de son côté, sans doute prouvé que son absence du dernier rendez-vous continental était un accident. Les Burkinabè, 2e en 2013 et 3e en 2017, ont fait l'essentiel avec un 0-0 en Ouganda, le 24 mars, dans le groupe B.

ILS CONFIRMENT

La Guinée va disputer sa deuxième Coupe d'Afrique de suite, ce qui ne lui était plus arrivé depuis ses trois quarts de finales consécutifs entre 2004 et 2008. Les Guinéens ont battu 1-0 un Mali qui était déjà qualifié depuis novembre 2020, dans le groupe A.

Le Nigeria aussi réalise son premier «doublé» depuis près d'une décennie, aussi incroyable que cela puisse paraître pour une nation qui a gagné trois fois le tournoi (1980, 1994, 2013). Les Nigérians ont au passage privé le Bénin d'une qualification en gagnant de justesse 1-0 à Porto-Novo.

Le Maroc en sera à sa troisième phase finale de suite, après les CAN 2017 et 2019. Un terne 0-0 en Mauritanie a fait les affaires des Marocains, dans le groupe E.

Le Zimbabwe n'évolue pas au même niveau que le Maroc et le Nigeria. Il n'empêche, les Zimbabwéens en sont à leur troisième qualification d'affilée. Ils iront au Cameroun, comme les Algériens, après une victoire 1-0 au Botswana, dans le groupe H.

ILS SONT FIDELES AU RENDEZ-VOUS

L'Égypte, nation la plus titrée du continent (sept sacres), améliore également son record de participations en phase finale, avec une 25e en 33 éditions. Les Égyptiens ont fait match nul 1-1 au Kenya, dans le groupe G.

La Côte d'Ivoire continue de talonner l'Égypte puisqu'elle va prendre part à sa 24ème CAN. Un succès 3-0 au Niger dans le groupe K et voilà le pays de Didier Drogba sur les terres de Samuel Eto'o.

Le Ghana complète ce podium des équipes les plus assidues en Coupe d'Afrique des nations puisque ce sera sa 23e fois. Les Ghanéens ont obtenu le droit d'être présents dans neuf mois, grâce à un nul 1-1 en Afrique du Sud, dans le groupe C.

ENCORE SEPT PLACES À PRENDRE

Cinq sélections avaient déjà leur billet avant cette 5e journée : le Cameroun (pays hôte), l'Algérie (tenante du titre), le Sénégal (finaliste de la CAN 2019), le Mali et la Tunisie. Ils restent donc sept places à prendre en phase finale de la CAN 2021. Les derniers qualifiés seront connus le 30 mars, à l'issue de la dernière journée de ces éliminatoires.

ILS PEUVENT ENCORE SE QUALIFIER

Ouganda et Malawi (groupe B), Afrique du Sud et Soudan (groupe C), Mauritanie, Burundi et Centrafrique (groupe E), CapVert, Rwanda et Mozambique (groupe F), Congo et Guinée-Bissau (groupe I), Éthiopie et Madagascar (groupe K), Bénin et Sierra Leone (groupe L).

LE PROGRAMME DE LA FIN DES QUALIFICATIONS

*Les horaires sont en temps universel

DIMANCHE 28 MARS 2021

13h : Namibie - Guinée, à Windhoek [groupe A]

13h : Tanzanie - Libye, à Dar Es Salaam [groupe J]

13h : Tunisie - Guinée équatoriale, à Tunis [groupe J]

16h : Soudan - Afrique du Sud, à Omdurman [groupe C]

16h : Ghana - Sao Tomé et Principe, Cape Coast [groupe C]

LUNDI 29 MARS 2021

16h : Malawi - Ouganda, à Blantyre [groupe B]

16h : Burkina Faso - Soudan du Sud, à Ouagadougou [groupe B]

16h : Angola - Gabon, à Luanda [groupe D]

16h : RD Congo - Gambie, à Kinshasa [groupe D]

16h : Togo - Kenya, à Lomé [groupe G]

16h : Égypte - Comores, au Caire [groupe G]

19h : Zimbabwe - Zambie, à Harare [groupe H]

19h : Algérie - Botswana, à Blida [groupe H]

MARDI 30 MARS 2021

13h : République centrafricaine - Mauritanie, à Bangui [groupe E]

13h : Madagascar - Niger, à Toamasina [groupe K]

13h : Côte d'Ivoire - Éthiopie, à Abidjan [groupe K]

16h : Guinée-Bissau - Congo, à Bissau [groupe I]

16h : Sénégal - eSwatini, à Thiès [groupe I]

16h : Sierra Leone - Bénin, à Freetown [groupe L]

16h : Nigeria - Lesotho, à Lagos [groupe L]

19h : Maroc - Burundi, à Rabat [groupe E]

19h : Mozambique - Cap-Vert, à Maputo [groupe F]