Sénégal: Mbour - Un jeune lutteur de 22 ans poignardé à mort au cours d'une bagarre

Oumar Gomis, un jeune électricien et lutteur de 22 ans a été poignardé mortellement au cours d'une bagarre ce samedi 27 mars 2021, dans le quartier Diamaguène à Mbour. Trois personnes sont déjà interpellées par la police. Pierre Mbakhane Gomis, le père de la victime, un syndicaliste du secteur des transports et très versé dans le monde de la lutte, se désole de ce qui s'est passé même s'il évoque «la volonté divine en bon croyant».

Selon ses propos, son fils est parti dans une cérémonie de baptême et de là, on lui a appris l'information macabre. Des informations recueillies confortent la thèse de la bataille rangée. La victime et son bourreau n'en étaient pas à leur première altercation. Le présumé meurtrier a utilisé une arme blanche dans la bagarre pour la planter sur la poitrine d'Oumar Gomis, un point vital. Les secours ont été impuissants face à la perte de sang de la victime qui a trépassé. Un lynchage public du présumé bourreau a suivi avant qu'il ne se retrouve entre les mains des forces de sécurité dans un piteux état. Le corps de la victime a été déposé à l'hôpital à des fins d'autopsie.

Le père de la victime est entre la consternation et la désolation après les faits. Signalons, que le fait macabre intervient une semaine après la levée de l'état d'urgence dans la région de Thiès (Département de Mbour) et entrainant le retour des rassemblements à forte densité. Quatre jours, auparavant, le bulletin sanitaire à propos de la covid-19, a informé d'une dizaine de cas communautaires à Mbour. L'enquête ouverte est attendue pour cerner l'intégralité des faits et la cause du drame.