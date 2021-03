Congo-Brazzaville: Fonds international pour la diversité culturelle - L'appel à candidatures ouvert jusqu'en juin

Initiée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), la douzième édition du Fidc est ouverte à environ quarante-cinq pays africains, dont le Congo. L'appel à candidatures prend fin le 16 juin prochain.

En dépit de la pandémie de Covid-19, qui a plongé l'industrie culturelle et artistique dans une crise sans précédent, le Fonds international pour la diversité culturelle(Fidc) vient de réaffirmer son engagement à continuer de soutenir et d'investir dans la culture et la créativité, en tant que moteurs de développement durable. En qualité de fonds bénévole multi-donateur, créé en 2005, en vertu de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, il souhaite contribuer considérablement à l'émergence et au dynamisme dans les pays en développement.

Cette année, le Fidc s'accole à la célébration de l'année internationale de l'économie créative pour le développement durable, en appelant à des projets visant à apporter une forte contribution à l'économie créative des pays en développement parties à la convention de 2005.

L'appel à candidatures, lancé jusqu'en juin, est notamment ouvert aux institutions publiques et Organisations non gouvernementales(ONG) des pays africains éligibles, ainsi qu'aux ONG internationales enregistrées dans les pays membres de la convention de 2005. Les propositions doivent relever de plusieurs domaines artistiques, à savoir : musique, arts performants, cinéma/arts audiovisuels, arts visuels, édition, conception, arts médiatiques.

Selon le Fidc, les projets à soumettre doivent clairement emmener à des changements significatifs à travers : l'introduction et/ou l'élaboration de politiques et de stratégies ayant un impact direct et structurel sur la création ; la production, la distribution et l'accès à une diversité de biens et services culturels ; le renforcement des compétences du secteur public et des organisations de la société civile pour soutenir les industries et marchés culturels locaux ou régionaux viables dans les pays en développement.

« Depuis 2010, le Fidc a investi des millions de dollars dans cent vingt projets provenant de plus d'une cinquantaine de pays en développement. Ces diverses initiatives ont contribué à l'émergence de systèmes durables de gouvernance culturelle, notamment en créant un environnement propice pour les entrepreneurs culturels, l'accès à de nouveaux marchés pour les biens et services culturels et l'accès à diverses expressions culturelles », précise le Fonds.

Notons que le Fidc regorge de multiples donateurs. Il promeut la créativité et la culture, mais aussi la rémunération équitable des créateurs et acteurs des filières créatives. Ainsi, il s'inscrit dans les ODD, en finançant des projets qui contribuent à construire des sociétés durables et prospères. Pour les organisateurs, les projets de cette année doivent évidemment participer à instaurer un écosystème créatif durable et contribuer au programme de développement durable des Nations unies d'ici 2030.