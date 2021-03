Congo-Brazzaville: Assistance - Caritas publie le rapport annuel 2020 de ses activités

Selon l'ONG catholique, sur les fonds mobilisés l'année dernière pour venir en aide aux populations dans les besoins, la lutte contre la covid a pris 27% de l'enveloppe globale.

Soit trois milliards cinquante millions trois cent quatre-vingt- quatorze mille quinze dollars américains sur un total de fonds mobilisés de onze milliards deux cent quatre-vingt quinze millions sept cent soixante -dix -sept mille sept dollars américains.

Faisant le bilan de l'année dernière, Caritas Congo fait savoir que ses activités ont touché des millions de personnes et cela dans bien de domaines d'interventions. « Ces interventions de Caritas Congo ASBL en 2020 ont bénéficié directement et indirectement à plusieurs millions de personnes, qui ont été sensibilisées, soignées, assistées, encadrées et formées de diverses manières », indique le rapport bilan tout en soulignant que plus de cinq millions de personnes ont été sensibilisées contre la covid-19, la Maladie à Virus Ebola, le VIH-sida, les maladies évitables par la vaccination, l'allaitement maternel optimal et sur tant d'autres thématiques comme la gestion durable de la forêt et la lutte contre le travail des enfants dans les mines.

En outre, précise la même source, cinquante et un mille cinq cent dix- sept femmes enceintes et enfants de moins d'un an on reçu les moustiquaires Imprégnées d'Insecticide à longue durée. Cinquante-quatre mille huit cent soixante-onze personnes ont été soignées de paludisme et la tuberculose selon la politique nationale, deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf enfants malnutris aigus sévères détectés ont été pris en charge.

En matière d'urgence sociale, deux cent quatre-vingt-onze mille trois cents personnes ont bénéficié des interventions de la Caritas Congo et soixante-quinze mille trois cent quarante-quatre autres sur le développement durable. Toutefois, le rapport bilan de la Caritas révèle que comparativement à l'année 2019, avec plus de treize milliards de dollars américains, les ressources financières mobilisées en 2020 par la Caritas Congo ASBL ont baissé de 14%.