Congo-Brazzaville: Le boulevard énergétique, une réalité au pays

Lorsqu'en 2009, le président de la République évoquait l'idée de lancer un « boulevard énergétique » au service du développement du Congo, nombreux parmi nous étions surpris d'entendre ce concept pour la première fois.

Parce que, du vocable boulevard, nous ne connaissions que des spacieuses avenues asphaltées ou des autoroutes des grandes villes à voies à double sens. Pourtant, quelques années ont suffi pour que nous appréhendions tous, le sens et la réalité de ce boulevard qui, depuis, a intégré nos activités au quotidien.

Dix chefs-lieux de département sur la douzaine que comptent le pays sont désormais connectés au réseau électrique national. Pour le département de la Likouala qui, jusque-là, n'était pas électrifié en continu, la solution est en passe d'être trouvée avec la construction de la centrale thermique hybride d'Impfondo et dont le président Denis Sassou N'Guesso a posé la première pierre, le 2 mars dernier. Il va de soi qu'à l'inauguration de cet ouvrage, Impfondo goûtera, comme les autres chefs-lieux, aux bienfaits de l'électricité. Ceux-ci auront, à coup sûr, une influence considérable sur le développement des activités de ce département. Il en est de même pour Ewo, chef-lieu de la Cuvette-Ouest qui sera bientôt connecté au réseau national à partir de la localité de Boundji.

À ce jour, plusieurs chefs-lieux de districts et d'autres localités sont également électrifiés sur l'ensemble du territoire national. Sans être exhaustif, on peut citer Sibiti, Mayeyé, Kinkala, Mindouli, Madingou, Mouyondji, Mfouati, Bokossongo, Mokeko, Pokola, Tchiamba-Nzassi, Makoua, Owando, Obouya, Boundji, Oyo, Abala, Ollombo, Ongogni, Gamboma, Djambala, Lekana et Ngoulokila qui viennent de rejoindre le boulevard en février dernier. D'autres localités, comme Alembé, attendent avec impatience d'être éclairées, elles aussi, en permanence. A présent, on peut notoirement constater que dans les localités connectées au réseau électrique national, les populations commencent à voir le changement positif de la qualité de leur existence.

En effet, l'apport du courant électrique, vécu comme une véritable révolution, a permis le développement d'une économie informelle et laisse apparaître déjà, ce qui est au niveau local, comme des « nouveaux métiers » à l'instar de la soudure, la vulcanisation ou encore l'installation des broyeurs d'arachides, pour ne citer que ceux-là. La conservation des vivres frais est désormais possible dans ces coins. N'ayant pas peur des mots pour dire que l'électricité a apporté un début de modernisme dans ces localités naguère dites reculées. Ce qui permet aux uns et autres de croire aux lendemains enchanteurs. Pourvu que tous et chacun comprennent la nécessité de conserver ces acquis.