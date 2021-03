Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue - L'Shi Sport perd à domicile par Simba, DCMP soumet RCK

Le week-end a été marqué au championnat national de football par trois rencontres, notamment les oppositions entre Lubumbashi Sport et Simba, Daring Club Motema Pembe (DCMP) et Racing Club de Kinshasa et entre Maniema Union et Don Bosco.

L'AS Simba de Kolwezi a battu, le 28 mars, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le FC Lubumbashi Sport, par deux buts à un, en match de la 23e journée du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue 1. De ce duel des Kamikazes, ceux de Lualaba s'en sont donc sortis, non sans peine. Les hommes du coach Omer Mbayo ont été les premiers à ouvrir la marque par le renard des surfaces Rodrigue Kitwa. Et c'est lui qui a délivré la passe décisive à Alidor Walema pour le deuxième but des joueurs de Kolwezi à la 20e minute. Ce tandem d'attaque (Kitwa avec 6 et Walema avec 7) a inscrit 13 de 22 buts de l'AS Simba depuis le début de la saison.

Lubumbashi Sport s'est ensuite rué dans le camp de Simba pour réduire la marque et même égaliser. Des offensives des Kamikazes lushois ont payé à la 61e minute, avec le but de Patient Songwe, de la tete un coup de tête de Patient Songwe, son premier but de la saison. Mais c'était insuffisamment pour espérer revenir au score. Lubumbashi Sport ne quitte donc pas la zone de relégation, avec un total de 16 points après. Avec déjà cinq victoires cette saison, Simba de Kolwezi compte 21 points.

DCMP enchaîne, Maniema Union avance...

Le samedi 27 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a eu raison du Racing Club de Kinshasa (RCK) par le score de deux buts à zéro. Privé de son attaquant international Dark Kabangu, parti en sélection, DCMP a toutefois fait le boulot. Le Brazzavillois Borel Tomandzoto a ouvert la marque à la 25e minute, profitant d'une remise en appui de Broulaye Sidibé, trompant le gardien de but Mbo Bikoko du RCK pour son deuxième but de la saison. A la 81e minute, William Likuta a profité d'une méprise entre le défenseur de RCK Chembo Kabamba et son gardien de but, pour donner le coup de grâce avec son deuxième but de la saison. Les poulains du coach Isaac Ngata se sont donc adjugé une victoire précieuse, en atteignant désormais 30 points. RCK traverse une période noire, enregistrant sa 12e défaite de la saison.

Et le dimanche 28 mars au stade Joseph-Kabila de Kindu, la formation de Maniema Union est venue à bout du CS Don Bosco de Lubumbashi sur la marque d'un but à zéro. Le buteur du club vert et noir du Maniema, Denis Likwela, a inscrit l'unique but de la partie à la 58e minute, permettant à l'équipe coachée par Dauda Lupembe de totaliser 37 points en dix-sept matchs livrés, ayant le même nombre des points que V.Club. Don Bosco est bloqué à la 8e place au classement avec 26 points glanés en deux rencontres livrées.