Congo-Kinshasa: Clôture du mois de mars - Les femmes albinos se sont réunies au Jardin botanique de Kinshasa

Le ministre de la Communication et des médias, Jolino Makelele, qui a pris part à l'activité a insisté sur le leadership de cette catégorie particulière des femmes ainsi que sur le caractère égalitaire du monde, qui oblige ces femmes à bannir le complexe.

Les femmes albinos, membres de la Fondation Mwimba-Texas (FMT), ont clôturé, le 27 mars, le mois de mars dédié à la femme. C'était à l'issue d'une manifestation organisée au Jardin botanique de Kinshasa (JBK), à Gombe. Dans le programme, ces femmes albinos ont suivi un séminaire d'une trentaine de minutes sur la santé sexuelle de la jeune fille et de reproduction animé par la présidente de l'ONG Volontariat féminin, Jeanely Mavungu. Abordant les différents sujets prévus, cette activiste a parlé avec son auditoire sur l'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat, sur les droits de la femme ainsi que sur l'hygiène corporelle et intime de la femme en temps des règles.

Jeanely Mavungu a appelé ces femmes albinos à ne pas baisser les bras et à ne pas considérer leur état des femmes vivant avec albinisme comme une différence qui bloque leur développement en tant que femme. Une exhortation qui est allé de pair avec le sermon fait par le pasteur Grégoire de l'Eglise chrétienne évangélique au Congo, qui a également rappelé à toute l'assistance qu'elle a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu.

Le leadership conseillé aux femmes albinos

Dans son mot, le vice-président de la FMT, Glody Mwimba, a appelé les femmes albinos à l'autonomisation. Il a insisté sur le leadership qui devra être le leitmotiv de toutes les actions menées par ces femmes en vue de se faire valoir dans la société.

Prenant la parole, le ministre Jolino Makelele est revenu sur la qualité des enseignements donnés par la présidente de l'ONG Volontariat féminin. Il a également appelé ces femmes albinos à bannir l'auto-discrimination et à vivre sans complexe. « Vous ne devrez pas avoir de complexe dans tout ce que vous entreprenez. Il faut vivre sans crainte afin de vous faire valoir dans la société et lutter ainsi contre la stigmatisation dont vous pouvez être victimes dans la société », a dit le ministre Makelele.

Ce membre du gouvernement a également souligné la promotion des personnes vivant avec handicap par l'Etat, avec la création, par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, d'un ministère spécifique ayant la charge de toutes ces catégories de Congolais. A l'en croire, ceci marque l'obligation pour l'Etat d'accorder plus de chances aux personnes vivant avec handicap (PVH).

Le ministre Makelele, qui a affirmé connaître les besoins des albinos et des femmes albinos, en particulier, a relevé son souci de porter haut la cause de cette catégorie de PVH.

Saluant la mémoire du fondateur de cette ONG des albinos et du précurseur de la lutte pour les droits et le bien-être des personnes vivant avec albinisme, Alphonse Mwimba Texas, qui a également pris une part active à la campagne lancée par le ministre Jolino Makelele, a insisté sur le monde égalitaire dans lequel nous vivons. Il a également insisté sur l'encadrement des enfants albinos.

Pour marquer sa présence dans cette manifestation clôturant le mois de la femme aux côtés des femmes albinos, le ministre Makelele a amené, dans sa gibecière, en plus de l'enveloppe, des cartons des cahiers et des savons liquides pour le lavage des mains ainsi qu'un lot des lunettes solaires. Il a promis d'être toujours aux côtés des albinos et de la FMT en vue d'apporter des solutions aux différents problèmes liés à leur vie et à leur situation.