Congo-Kinshasa: Diables rouges dames - Berjona Mbemba donne les raisons de la défaite face aux Léopards

Les Diables rouges dames ont été sévèrement battues, le 25 mars à Kinshasa, 0-4 par les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) lors d'un match amical.

Berjona Mbemba, la sélectionneuse des Diables rouges, a reconnu la force de l'adversaire avant d' attribuer cette lourde défaite à l'absence des compétitions. « Sur le terrain, il faut reconnaître que l'adversaire était supérieure à nous. Chez nous, il n'y a pas de championnat depuis plusieurs mois. La dernière compétition que nous avions jouée remontait au mois de mars. Cela fait plus d'une année que les filles sont en inactivité. Nous n'avons donc pas de championnat alors qu'en face, la RDC est à la 8e journée de la phase retour de leur championnat. Elle a des filles qui ont des compétitions dans les jambes », a-t-elle justifié.

Selon elle, le temps de préparation relativement court n'a pas permis à ces jeunes joueuses d'être à la hauteur. Un autre élément qui a joué en défaveur des Diables rouges, a-t-elle reconnu, est le choix porté sur les moins de 20 ans à la place des seniors. Car d'après elle, seules quatre joueuses seniors étaient appelées pour renforcer l'ossature des U-20.

« Nous n'avions eu à peine que cinq jours de préparation. C'est insignifiant. Nous avons pensé faire notre campagne avec les U-20. Dans le groupe nous n'avons eu que quatre anciennes joueuses de l'équipe A dans le but de renforcer les plus jeunes. L'idée était d' évaluer ces jeunes filles qui viennent nouvellement dans la sélection, voir leur talent, les détecter et les mettre en confiance parce qu'en dehors de la préparation de la CAN seniors, nous avions aussi une autre compétition qu'on avait déjà entamée et qui a été arrêtée en raison de la pandémie, ce sont les éliminatoires de la Coupe du monde U-20. Nous pensions les mettre en compétition pour qu'elles s'habituent », a-t-elle justifié.

Malgré cette lourde défaite, Berjona Mbemba qui croit en l'avenir de cette jeune sélection n'a retenu du positif que la réaction de ses joueuses pendant la seconde mi-temps de la rencontre contre la RDC. « Ce que nous pouvons retenir de positif, c'est d'abord l'engouement et l'envie de jouer auprès de nos jeunes joueuses. Elles se sont données. A la première mi-temps, nous avons encaissé trois buts par manque de concentration. La RDC pensait même nous donner un score aussi large. Mais à la mi-temps, je leur ai parlé. Elles ont enlevé la peur et elles se sont mises en confiance. Ce qui a fait qu'à la reprise elles n'ont pris qu'un but. C'est déjà bien pour nous et pour le futur de notre équipe », a-t-elle fait savoir.

Berjona Mbemba a, par ailleurs, demandé à la Fédération congolaise de football de créer toutes les conditions pour relancer le championnat des dames en vue de lui permettre de poursuivre son travail de détection afin de renforcer son ossature. « Ce que je demande, c'est la relance du championnat peu importe la formule. Nous sommes à quelques mois des compétitions. Les autres se préparent. Nous sommes là sans travail. C'est sur la base du championnat que nous pouvons encore renforcer notre ossature parce que sans championnat nous ne pouvons pas travailler. Je demande à la Fédération congolaise de football de se mobiliser pour la relance du championnat », a-t-elle souhaité.