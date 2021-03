Congo-Kinshasa: Recyclage des bouteilles plastiques - Le projet "Kintoko" à la rescousse de l'opération Kin Bopeto

L'Entreprise OK PLAST vient d'aménager des conteneurs pour acheter les bouteilles plastiques qui seront recyclées pour réutilisation. Ces conteneurs ont été placés dans quelques communes de la Ville-provinces de Kinshasa, le vendredi 26 mars 2021, sous la conduite de l'Agence Galaxie Média, qui est l'agence conseil en communication de l'Entreprise OK PLAST. C'est Laetitia Bena Kabamba, commissaire générale chargée de l'environnement, qui a officiellement procédé à la mise en service de ces 3 conteneurs, de manière symbolique, au bénéfice de la population.

"On espère qu'on pourra augmenter toute cette stratégie dans toutes les communes de la ville de Kinshasa ainsi que dans tous les quartiers pour sensibiliser toute la population pour le ramassage de ces bouteilles là et pour rendre la ville de Kinshasa propre. C'est dans la même vision de Kinshasa Bopeto, mais nous on est allé sur Kintoko. On espère que grâce à vous et grâce au Gouverneur, on ira sur la bonne voie", a déclaré Mehdi Attieh, Général Manger de l'Entreprise OK PLAST.

L'objectif de cette opération est de veiller à la collecte et recyclage des déchets plastiques le plus tôt possible pour limiter les risques sanitaires liés à la dégradation naturelle du plastique en RDC. Cette collecte de déchets plastiques limite également la stagnation des eaux et la prolifération des moustiques et des maladies qui leurs sont associées.

Il sied de préciser que ledit projet Kintoko by OK PLAST est un cadre de vie salubre, agréable et durable pour toute la ville de Kinshasa. Ce projet est une initiative congolaise qui met la technologie au service du recyclage des déchets plastiques à travers des machines innovantes, des conteneurs inédits dans toutes les communes de Kinshasa.

En effet, la mission de Kintoko est de rendre possible, entre autres, une économie locale dynamique ; un environnement préservé ; un cadre de vie sain ; une prise de conscience collective.

Les bouteilles plastiques fréquemment jetées par la population dans les caniveaux et même sur la route, seront achetées par cette entreprise. Une occasion pour les Kinoises et kinois de se taper de l'argent.

Laetitia Bena Kabamba, commissaire générale chargée de l'environnement, qui a officiellement procédé à la mise en service de 3 conteneurs dans la commune de Limete, a rassuré qu'elle soutient à 200% ce projet qui vient à la rescousse de l'opération Kin Bopeto.

"Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est une façon de faire, qui consiste à changer les mentalités. Tous les jours nous sommes spectateurs des sites pirates de décharge et nos cours d'eaux sont pleins des déchets plastiques. Il était grand temps de mener une grosse opération coup de poing mais dans un autre sens, dans l'esprit d'économie circulaire de faire des déchets une ressource. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que cette façon de faire est effective", a-t-elle souligné.

Au fond, elle a appelé la population au sens de responsabilité et comprendre qu'aujourd'hui le déchet plastique est une ressource et que les bouteilles plastiques peuvent être rachetées par OK PLAST au travers des conteneurs Kintoko aménagés en partenariat avec la ville de Kinshasa.

Il y a lieu de préciser que le Gouverneur Gentiny Ngobila a visité la direction générale de OK PLAST et différents sites de compactage des bouteilles à Kingabwa Uzam et à l'usine de la nouvelle chaine de production au niveau de TP, dans la commune de Limete.