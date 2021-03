Algérie: Le pays mise sur une place importante des produits agricoles parmi les exportations

Mascara — L'Algérie mise sur une place importante des produits agricoles parmi les exportations hors hydrocarbures au cours de l'année 2021, a indiqué dimanche à Mascara le ministre du Commerce Kamel Rezig.

Lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques, tenue au palais des congrès de Mascara dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué que des études menées par le ministère du Commerce en coopération avec plusieurs parties et représentants de plusieurs filières productives ont confirmé que les produits agricoles nationaux peuvent devancer les autres exportés hors hydrocarbures que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné d'œuvrer pour les hisser à une valeur de 4 milliards de dollars.

Kamel Rezig a valorisé les moyens de l'Etat mis à la disposition des exportateurs et les mesures prises dont la levée des entraves et obstacles administratifs, mais aussi l'organisation de journées de formation et de sensibilisation par les chambres de commerce et d'industrie au niveau des wilayas, en plus de la prise en charge de l'Etat d'une partie des coûts de transport lors de l'exportation et d'une partie des coûts de participation aux foires commerciales à l'étranger.

Il a également valorisé l'adhésion du ministère des Affaires étrangères par son soutien aux opérations d'export en créant un bureau de la diplomatie économique et de la formation des ambassadeurs et des consuls dans le domaine de la promotion des produits nationaux à l'étranger.

Il a aussi salué l'adhésion des opérateurs nationaux privés à la dynamique d'export et la création, dernièrement, d'une entreprise spécialisée en transport maritime des marchandises et d'une autre entreprise spécialisée dans le transport aérien des marchandises (fret), ainsi que la disposition d'opérateurs algériens résidant à l'étranger de créer une plateforme numérique de vente des produits nationaux sur internet, ainsi que d'autres initiatives qui se refléteront sur la promotion de l'exportation des produits nationaux et l'ouverture de nouveaux marchés.

Le ministre a procédé lors de sa visite dans la wilaya à l'inauguration d'un marché régional de gros de fruits et légumes dans la commune de Sidi Abdelmoumen, réalisé par la société publique "MAGRO" au profit d'opérateurs des wilayas d'Oran, Mostaganem, Relizane, Saida, Sidi Bel-Abbès, Tiaret et Mascara.

Lors de l'inauguration de cette structure commerciale qui comprend 134 carrés de vente, Kamel Rezig a insisté sur la gestion rationnelle de cette infrastructure et son ouverture aux commerçants et agriculteurs afin de contribuer à l'approvisionnement du marché des wilayas avoisinantes en légumes et fruits, de contrôler le mouvement commercial dans la région et de contribuer à la relance du secteur économique.

Dans la commune de Tighennif, le ministre s'est enquis du marché de gros de légumes et fruits, qui emploie environ 1.000 commerçants et rapporte à la commune, qui en est propriétaire, une recette annuelle de 310 millions DA. C'est un marché qui a besoin d'une opération d'aménagement pour améliorer ses services, selon l'entreprise de location.

Le secteur du commerce dans la wilaya de Mascara dispose de quatre marchés de gros, 11 marchés couverts, 18 autres de proximité, 10 marchés hebdomadaires où activent plus de 44.000 vendeurs.