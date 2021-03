Maroc: La guerre se poursuit, le pire reste à venir pour les forces marocaines

- Le Secrétaire général du ministère sahraoui de la Sécurité et de la Documentation, M. Sidi Oukal a affirmé dimanche que la guerre au Sahara occidental se poursuivait et que les pertes infligées à l'armée marocaine sont "importantes" après 137 jours d'opérations militaires, mettant en garde le régime du Makhzen que "le pire reste à venir".

Dans une déclaration à l'APS, M. Mohamed Sidi Oukal a indiqué que l'armée sahraouie poursuivait, au quotidien, le bombardement des positions de l'armée d'occupation marocaine depuis la reprise de la lutte armée, le 13 novembre passé, assurant que les opérations menées actuellement ne sont qu'un "prélude au pire qui attend les forces marocaines".

M.Sidi Oukal a fait état dans ce sillage, de plusieurs désertions parmi les soldats de l'armée marocaine vers les territoires marocains et vers l'Espagne et d'hôpitaux en état d'alerte à cause de la guerre".

A l'inverse des soldats marocains qui mènent une guerre dont ils ne sont pas convaincus, l'armée sahraouie livre un combat pour son droit à l'autodétermination et l'édification de son Etat indépendant sur l'ensemble de ses territoires occupés, a-t-il poursuivi.

Il a en outre indiqué que la foi de l'armée sahraouie en sa cause "a fait pencher la balance en sa faveur", malgré "la technologie dont a bénéficié l'armée marocaine, la concurrence effrénée pour l'armement et le soutien dont elle bénéficie au sein des alliances avec l'entité sioniste ou d'autres", regrettant le fait que "le Maroc a dissimulé ses pertes sur le plan médiatique, à un moment où il se contredit sur le terrain, en augmentant son armement et en essayant d'établir de nouvelles ceintures de défense".

Il a par ailleurs rappelé au régime marocain ce qui lui est arrivé en 1991 lorsque le roi Hassan II a été contraint de reconnaître le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, en échange de la signature de l'accord de cessez-le-feu.

"Les pertes subies par le régime du roi Hassan II au cours de 16 ans de lutte armée, et qui l'ont contraint à négocier avec les Sahraouis, forceront le régime de son fils Mohamed VI de se soumettre à la légitimité internationale, et de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit d'autodétermination", a-t-il conclu.