Algérie: Plus de 1300 participants aux assises nationales sur l'économie de la connaissance

Alger — Plus de 1300 participants prennent part lundi aux travaux des assises nationales sur l'économie de la connaissance en vue de débattre autour de plusieurs thématiques et de préparer d'importantes réformes visant l'émergence d'une économie basée sur le savoir.

Ces assises, prévues sur deux jours au centre international des conférences, réunissent plus de 1300 participants dont 200 experts nationaux et internationaux. Selon les organisateurs, l'événement se déroulera également en virtuel pour permettre à une centaine d'experts de la diaspora de participer aux travaux de cette rencontre placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L'objectif de cet événement est de réunir toutes les parties prenantes autour de sept principaux thèmes dans le cadre des ateliers qui se tiendront en marge des travaux de la plénière.

L'économie de la connaissance, appelée "économie immatérielle" ou "capitalisme cognitif" est une nouvelle ère de l'économie mondiale caractérisée par la présence d'activités à fort contenu de connaissances, utilisant une main d'œuvre hautement spécialisée et par la prépondérante d'actifs intangibles et immatériels, on précisé les organisateurs.

L'économie de la connaissance est considérée, en outre, comme le plus important facteur de croissance économique au monde.

Ainsi, il est attendu de ces assises de formuler les mécanismes et outils nécessaires pour bâtir une économie où le savoir est un facteur additionnel de production en plus du travail et du capital. Il est question d'encourager la recherche et le développement au sein des entreprises pour augmenter leur compétitive, réduire la fracture numérique qui s'accentue et qui constitue un enjeu de souveraineté majeure.

Sept ateliers portant sur l'encouragement de la recherche et développement dans le secteur économique, le financement de l'innovation, la propriété intellectuelle, la promotion de l'économie numérique, le transfert technologique, la formation, l'éducation et le renforcement des capacités et gouvernance, seront organisés à cette occasion.