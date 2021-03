Algérie: Les associations religieuses "ont un rôle pivot dans l'éveil de la conscience collective"

Annaba — Le Conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar, a affirmé dimanche depuis Annaba, que les associations religieuses "ont un rôle pivot dans l'éveil de la conscience collective et son adhésion autour des questions cruciales qui touchent au présent et à l'avenir du pays".

L'Histoire de l'Algérie, de par son prolongement civilisationnel, témoigne du rôle important joué par les Hommes de religion, les spécialistes du Fiqh, les imams et les éducateurs et les guides dans la préservation de l'identité et du référent religieux et culturel des Algériens, a indiqué M. Belakhdar lors d'une rencontre d'orientation sur "Le rôle des associations religieuses et des Zaouïas", qu'il a présidée au Palais de la culture Mohamed Boudiaf dans la ville d'Annaba.

Pour M. Belakhdar, la société civile, avec toutes ses composantes, y compris les associations religieuses et les zaouïas, a de tout temps été partie agissante et se doit, aujourd'hui, de faire preuve d'initiative et d'efficacité dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle.

Rappelant les projets lancés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à cet effet, il a relevé que ce processus "requiert la mobilisation de toutes les énergies et composantes pour parachever le processus de légitimité et réaliser les programmes de prospérité sociale et de progrès économique".

M. Belakhdar a également abordé le rôle de la société civile dans la mise en échec des tentatives de déstabilisation du pays à travers des initiatives fédératrices qui consacrent l'espoir et la confiance, ajoutant que le mois de Ramadhan "doit être une halte pour l'éveil spirituel, l'espoir et la quiétude parmi les Algériens".

Le Conseiller du président de la République en charge des associations religieuses a poursuivi sa visite dans la wilaya d'Annaba par la visite des zaouïas Belkaidia et Alaouia, l'école coranique Abou Kacem Hamdani et la moquée Abou Merouane dans la ville d'Annaba.

Pour rappel, la wilaya d'Annaba compte neuf (9) zaouïas et plus de 120 associations religieuses.