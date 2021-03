Algérie: Le nouvel ambassadeur nippon de dit déterminé à renforcer la coopération avec l'Algérie

Alger — Le nouvel ambassadeur du Japon en Algérie, M. Akira Kono, s'est dit, dimanche à Alger, déterminé à oeuvrer avec la partie algérienne au renforcement et à la consolidation de la coopération entre les deux pays.

Dans une déclaration à la presse après avoir remis au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ses lettres de créances en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République algérienne démocratique et populaire, M. Akira a déclaré: "J'ai eu l'honneur d'être accueilli par le président de la République algérienne (...) notre entretien a été riche et nous a permis d'aborder la coopération liant le Japon et l'Algérie, qui remonte à près de 60 ans".

Il a ajouté que l"audience a été l'occasion de passer en revue "les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine de gestion des catastrophes naturelles et de développer les échanges entre les jeunes des deux pays, notamment interuniversitaires et en matière de recherche scientifique".

Le diplomate japonais a exprimé ses voeux de travailler avec "l'ensemble des responsables algériens pour renforcer la coopération bilatérale".

La cérémonie de remise des lettres de créances s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.