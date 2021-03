Algérie: Benfréha insiste sur l'intérêt d'une maison d'accompagnement des stagiaires du secteur

Oran — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Hoyem Benfréha a insisté, dimanche à Oran, sur l'intérêt d'une maison d'accompagnement et d'insertion comme espace de communication et d'échange entre stagiaires du secteur, différents dispositifs de soutien à la création de micro-entreprises et opérateurs économiques, ainsi qu'à sa création dans différentes wilayas du pays.

Lors d'une rencontre de consultation entre les opérateurs économiques, le personnel et les enseignants du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, la ministre a souligné que la maison d'accompagnement constitue un espace adéquat de communication entre les jeunes diplômés de la formation professionnelle désirant accéder au monde de l'entreprenariat avec les opérateurs économiques et les dispositifs de soutien à la création de micro-entreprises.

Hoyem Benfréha a également mis l'accent sur la nécessité d'inciter les opérateurs économiques et les chefs d'entreprises au niveau des wilayas et des communes à se rapprocher de la maison d'accompagnement et s'informer des différentes spécialités offertes par les établissements de formation et les spécialités qui peuvent permettre l'intégration des jeunes diplômés de manière automatique, tout en déplorant l'absence d'une telle maison dans la wilaya d'Oran.

Des intervenants, dont des opérateurs économiques, ont focalisé leurs préoccupations sur la promotion de la formation, en particulier dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie.

A ce propos Mme Benfréha a fait part d'efforts du secteur à fournir de nouvelles spécialités dans ce domaine, signalant la création d'instituts spécialisés à Jijel, Boumerdès et Tizi Ouzou où des techniciens de niveau supérieur sont formés.

Lire aussi : Oran: coup d'envoi de la rentrée professionnelle de mars 2021

Aux préoccupations du personnel du secteur, la ministre a souligné qu'elle avait donné des instructions strictes dans ce sens pour l'application de la décision 334 qui garantit le droit des promotions aux fonctionnaires du secteur.

A l'issue de la rencontre, la ministre a présidé une cérémonie de signature de trois conventions entre la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, l'Université des sciences et technologies "Mohamed Boudiaf" d'Oran, le bureau de wilaya de l'Association nationale des métiers et artisans algériens et la direction de l'environnement afin de valoriser les compétences de formation, de recycler et d'offrir de nouvelles spécialités de formation et de stages au profit des formés.

Lors de sa visite à Oran, Mme Benfréha a inauguré les centres de formation professionnelle et d'apprentissage à Boufatis et à Sidi El Bachir et le nouveau siège de la direction de wilaya du secteur, en plus d'inspecter le projet d'un centre de formation professionnelle et d'apprentissage dans la localité de Belgaid.