Maroc: L'expérience marocaine en matière d'atténuation des effets de Covid-19 mise en exergue au Forum arabe pour le développement durable

Beyrouth — Les différents aspects de l'expérience marocaine en matière d'atténuation des effets de la pandémie de covid-19 ont été mis en exergue, lundi, lors du Forum arabe annuel pour le développement durable, organisé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO).

A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc à Beyrouth, M'hamed Grine, a souligné que le Royaume, sous le leadership avisé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a adopté une stratégie basée sur un ensemble de mesures proactives touchant différents niveaux.

Sur le plan sanitaire, a-t-il indiqué, le Royaume a été parmi les premiers pays à déclarer l'état d'urgence sanitaire et à mettre en place une stratégie efficace de lutte contre la pandémie, expliquant que la stratégie adopté par le Maroc lui a permis de s'engager dans une campagne de vaccination gratuite et à grande échelle, intégrant le Top 10 mondial des pays ayant réussi leur campagne de vaccination.

La campagne de vaccination vise à atteindre un taux de couverture d'au moins 80 pour cent, soit environ 25 millions de personnes, pour garantir une immunité collective sur la base des principes de transparence, de solidarité et de volontariat, a poursuivi le diplomate marocain.

L'ambassadeur a également évoqué la création du Fonds spécial de gestion des effets du Covid-19, qui a atteint plus de 33 milliards de DH de recettes, dont 10 MMDH provenant du budget de l'Etat, relevant que le fonds a permis d'appuyer le système de santé et d'atténuer les effets de la pandémie sur les familles et les entreprises, en priorisant les personnes vulnérables et les groupes travaillant dans le secteur informel.

Sur le plan économique, M. Grine a noté que le gouvernement a adopté un plan de relance qui s'étend jusqu'à la fin de 2021, et comprend des mesures urgentes pour soutenir les entreprises, notamment en facilitant l'accès au financement bancaire, en renforçant les mécanismes de garantie, en atténuant les répercussions négatives sur les équilibres macro-économiques, en préservant les investissements publics et en stimulant les investissements privés de qualité.

Il a, dans ce cadre, cité la création du "Fonds Mohammed VI pour l'investissement", qui a contribué à porter l'investissement public dans le budget 2021 à un niveau sans précédent, à 230 milliards de dirhams.

Sur le plan social, le diplomate a déclaré que le Royaume s'est engagé dans un examen global du système de protection sociale en vue d'universaliser la couverture sanitaire de base, de développer les services de protection sociale et d'améliorer le système de ciblage des bénéficiaires de l'aide sociale.

L'aide publique aux personnes touchées par la pandémie a considérablement réduit les effets de la quarantaine sur le niveau de vie des familles marocaines, a-t-il fait observer, précisant dans ce sens que le taux de pauvreté a diminué de 9% au niveau national selon les estimations officielles, tandis que la vulnérabilité et les disparités sociales ont baissé de 8% et de 6% respectivement.

Dans le contexte de la pandémie, le Royaume du Maroc est resté attaché à l'esprit de solidarité dans le cadre de la coopération Sud-Sud, qui s'est concrétisé à travers l'initiative lancée par Sa Majesté le Roi pour offrir des aides médicales à une vingtaine de pays africains, a-t-il conclu.

Les travaux du Forum arabe annuel pour le développement durable (2021) se sont ouverts lundi par visioconférence, avec la participation du Maroc. Le forum est marqué par la participation de représentants de haut niveau, dont des ministres, des hauts fonctionnaires et d'experts dans les domaines de la planification, du développement, de l'environnement, de l'emploi, des ressources naturelles, des données, des statistiques, des finances et de la technologie, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales régionales, de réseaux, de la société civile et d'institutions spécialisées des Nations Unies.

Placé sur le thème : "Accélérer l'action vers l'Agenda 2030 de l'après Covid-19", le forum traitera pendant trois jours plusieurs axes, notamment comment accélérer l'action pour atteindre les objectifs de développement durable après la crise de Covid-19.

Les participants au forum mèneront aussi une évaluation des progrès régionaux dans la mise en œuvre du Programme 2030 et passeront en revue les objectifs spécifiques de développement durable, en tenant compte des effets de la pandémie Covid-19.

Le forum sera sanctionné par la publication d'un rapport récapitulant les plus importants messages émanant du dialogue régional sur les opportunités et les défis de la mise en œuvre du Programme 2030.