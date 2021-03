Maroc: Lunetterie - Les montures, un accessoire de mode à tendance exponentielle

Casablanca — Pour des raisons médicales ou simplement pour le style, les lunettes, dont la mode est tout sauf uniforme, sont devenues plus que jamais un accessoire de prêt-à-porter mondial.

Hommes, femmes, adolescents.. associent leurs paires en fonction de leur style et certains acquièrent un tas pour les "matcher" avec "looks" et "outfits" quotidiens, tel un véritable accessoire de mode classique. Les créateurs proposent ainsi des collections proéminentes visant à offrir des "looks" nouveaux répondant aux tendances de la mode actuelle.

"Améliorer la vue est le rôle principale des lunettes, mais celles-ci doivent aussi répondre aux besoins multiples de leurs porteurs", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Majda El Abboubi, styliste modéliste, relevant que les montures doivent être confortables mais aussi esthétiques.

Les montures habillent divers styles et complètent différents "looks", a-t-elle soulevé. "On commence à apprécier davantage le port des lunettes et surtout les changer fréquemment pour les assortir avec les tenues et suivre les tendances du moment", a-t-elle fait remarquer.

Toutefois, la personne doit, en premier lieu, choisir sa monture en fonction de la correction adéquate. "Si la personne a une correction relativement forte, celle-ci doit opter pour une monture plus épaisse en vue de camoufler l'épaisseur forte de ses verres", a-t-elle suggéré.

Le choix des montures se fait souvent en fonction de plusieurs critères physiques, a-t-elle dit, ajoutant que les lunettes projettent l'image que la personne, qui les portent, a envie de donner sur elle-même.

Ainsi, la spécialiste de mode affirme que cet accessoire peut renforcer le regard ou l'aggraver, invitant à mieux choisir la monture en prenant en compte le teint, la forme du visage, mais aussi la longueur et la couleur des cheveux.

Petites, grandes, rectangulaires, carrées, rondes, papillon, métalliques ou en acétate.. plusieurs éléments distinctifs sont considérés pour le choix de ses paires. À ces détails s'ajoutent aussi les tendances de mode de la saison. Mme Abboubi a, dans ce sens, préconisé l'importance d'ajuster ses montures avec soin à même d'être à l'aise en les portant et donc avoir une meilleure vision. "Ces ajustements doivent être renouvelés de façon régulière et continue", a-t-elle recommandé.

Pour sa part, Sarah, opticienne à Rabat, a relevé que la demande pour les lunettes ces derniers temps s'explique principalement par la tendance de plus en plus vers le virtuel dans le contexte de la pandémie. "L'exposition à la lumière bleue des écrans (TV, ordinateur, tablette, smartphone, etc) fait partie de notre quotidien, a souligné la spécialiste.

La technologie des verres a évolué de manière significative, a-t-elle dit, mettant en avant la variété de traitements disponibles et les types de verres existants en fonction des besoins. "Des verres contre la lumière bleue sont indiqués si on travaille devant des écrans fréquemment et des verres photochromiques, si on s'expose souvent au soleil", a-t-elle précisé.

La spécialiste de lunettes a, en outre, affirmé que les porteurs de lunettes peuvent être moins exposés à plusieurs virus également. "Se toucher les yeux avec des mains sales peut être une voie d'infection de bactéries, cela augmente le risque d'être infecté", a-t-elle conclu.