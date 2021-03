Maroc: Des auto-entrepreneurs et investisseurs marocains et étrangers en quête d'opportunités d'affaires à Dakhla

Dakhla — Une délégation d'auto-entrepreneurs et investisseurs marocains et étrangers a effectué, du 26 au 28 mars, une visite de prospection à Dakhla, en vue d'explorer les opportunités d'investissement et de commerce qu'offre cette région.

Plus de 30 investisseurs potentiels se sont réunis, trois jours durant dans la perle du Sud, à l'occasion de la première édition des Weekends de prospection des opportunités d'investissement, pour s'informer des offres d'affaires dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Ils ont également tenu des rencontres de networking et des workshops supervisés par les cadres du Centre régional d'investissement (CRI) pour identifier les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs productifs.

D'après les organisateurs de cet évènement, la région de Dakhla-Oued Eddahab, de par les multiples opportunités d'investissement qu'elle présente et les infrastructures modernes dont elle dispose, constitue une plateforme idoine pour les entreprises souhaitant se développer et conquérir de nouveaux marchés.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari a noté que l'objectif de cette visite est de présenter aux investisseurs les potentialités de la région et les différentes opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs tels que les énergies renouvelables, la valorisation des produits de la mer, l'aquaculture, les services et commerces, ainsi que le tourisme.

M. Houari a également fait savoir que cette rencontre vise à créer des partenariats B2B avec des investisseurs locaux, le but étant de permettre la concrétisation des projets dans plusieurs secteurs.

Par ailleurs, il a informé les investisseurs potentiels des procédures d'instruction et de validation des dossiers d'investissements, ainsi que le rôle du CRI en matière d'accompagnement d'investissement.

Des visites de terrain ont été également au menu pour présenter les grands projets d'investissement dans la région.

Initiés par l'association "Nord Sud Action" sous l'égide du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, "Les week-ends de prospection à Dakhla" est un événement dédié à explorer les opportunités d'investissement, en vue de donner un nouvel élan à la dynamique de développement que connait la région.

Cette manifestation, qui a été organisée en partenariat avec le CRI de Dakhla-Oued Eddahab et avec l'appui de l'agence du Sud, ambitionne de contribuer aux efforts visant à faire de Dakhla un hub économique régional et un trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine.

L'association "Nord Sud Action", en partenariat avec le CRI, organiseront chaque dernier weekend du mois, une rencontre autour de l'investissement dans la région.