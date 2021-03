Seychelles: Le pays évalue les projets des entreprises pour l'octroie de nouvelle zone de transformation du poisson

Les entreprises qui seront retenues pour louer et développer des installations de transformation du poisson à Ile Du Port seront révélées d'ici juin de cette année.

Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue a déclaré que les procédures d'attribution avaient commencé en février lorsque le Seychelles Investment Board (SIB) et la Seychelles Fishing Authority (SFA), par le biais d'un appel d'offres public, ont invité les entreprises à envoyer leurs demandes.

Le secrétaire Général à la pêche, Roy Clarisse, a déclaré que 13 demandes avaient été reçues et que les entreprises retenues auront désormais jusqu'en mai pour envoyer leurs propositions au SIB et qu'à partir de là, si elles satisfont à toutes les exigences, elles seront considérées pour l'attribution dans la zone.

"Nous prévoyons que la production commence d'ici la mi-2023, et les produits transformés ciblés proviendront de thon et d'espèces apparentées, frais, congelés et cuits et précuits principalement pour l'exportation", a déclaré M. Clarisse.

Environ 400 000 tonnes de thon sont capturées par les senneurs chaque année dans le sud-ouest de l'océan Indien, dont environ 80 000 tonnes dans la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles.

Photo: M. Clarisse a déclaré que la production de poisson transformé devrait commencer à la mi-2023 (File photo: Patrick Joubert) Photo license: CC-BY

La délimitation de la première zone de terre à être utilisée uniquement comme zone de transformation du poisson, où la transformation industrielle du poisson et les projets connexes seront situés au centre, a été effectuée en janvier.

Le terrain alloué aux investisseurs privés s'étend sur 70 000 mètres carrés et se trouve sur l'île artificielle de l'île du Port, au nord de l'île principale de Mahé.

Outre les unités de transformation du poisson du port de pêche de Providence, il s'agit de la première zone délimitée dans le cadre d'un plan d'occupation des sols exclusivement pour la transformation du poisson et les activités connexes.

Dans une précédente interview avec la SNA, M. Clarisse avait déclaré que le but était d'avoir un centre dédié à proximité du front de mer où se trouvent les usines de transformation du poisson.

Les usines devront être conformes aux normes approuvées comme l'exige le Bureau des normes des Seychelles (SBS) pour les usines de transformation du poisson engagées dans l'exportation de poisson ou de produits de la pêche.

"Contrairement à la viande transformée où des additifs et des conservateurs sont ajoutés, le poisson transformé est sans danger. Il existe différents types ou catégories de transformation, tels que le filetage, les longes, les steaks et d'autres méthodes de traitement telles que la précuisson et la mise en conserve", a déclaré M. Clarisse.

En novembre, l'année dernière, le nouveau ministre pour la pêche, Jean François Ferrari, a expliqué que davantage d'installations, en particulier celles qui soutiendront les services terrestres pour la pêche, doivent être mises à la disposition des entreprises et des investisseurs aux Seychelles - 115 îles à l'ouest de l'Océan Indien.

La possibilité d'un plus large éventail d'activités peut être réalisée, a déclaré M. Ferrari, tels que les services de transformation du poisson en produits de grande valeur adaptés à l'exportation.