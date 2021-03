Afrique: Le gouvernement accorde un vif intérêt au secteur de la filature

Le gouvernement accorde un vif intérêt au secteur de la filature

Le gouvernement accorde un vif intérêt au secteur du tissage et de la filature, une des industries vitales pour lesquelles l'Égypte possède de grands avantages concurrentiels lui permettant d'être l'un des pays pionniers dans ce domaine, a affirmé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea.

Mme. Gamea a fait cette déclaration lors d'une tournée d'inspection, lundi matin, dans le complexe industriel à Al-Mahalla Al-Koubra et dans un certain nombre d'usines de filature et de tissage.

Le ministère cherche à restructurer ce secteur important en renforçant l'industrie locale, modernisant les technologies utilisées dans l'industrie et en construisant davantage de complexes industriels intégraux, a-t-elle signalé.

Et d'ajouter que le ministère tient à étendre la mise en œuvre de l'initiative présidentielle visant à soutenir les petites et moyennes entreprises.

Le secteur de la filature, du textile, du prêt-à-porter et de l'ameublement est l'un des secteurs d'exportation les plus importants, les exportations égyptiennes du secteur ayant atteint 2,7 milliards de dollars l'année dernière, selon la ministre qui a souligné l'importance d'augmenter les exportations de ce secteur, surtout que L'Égypte possède tous les potentiels lui permettant d'entrer en concurrence sur les marchés local et étranger.