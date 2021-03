Afrique: Match Guinée - Congo - les Congolais rangés derrière les Diables rouges

A quelques heures du match Guinée-Bissau-Congo, une rencontre qui fait office de finale du groupe I dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, les supporteurs des Diables rouges du Congo dégagent des ondes positives à l'endroit des poulains de Barthélemy Ngatsono. Les Congolais interrogés, à cet effet, pensent que le onze national est sur la bonne voie.

Le Congo affronte la Guinée ce 30 mars à Bissau, une rencontre qui se joue pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can, Cameroun 2022. Les Congolais sont obligés de faire un bon résultat afin de valider leur ticket pour le Cameroun. Le gagnant de ce match sera officiellement présent au Cameroun puisque deux points seulement séparent les deux équipes. Avec ses huit points, un match nul suffira au Congo pour qu'il retrouve la place qu'il a occupée pour la première et unique fois, en 1972.

Dans les ruelles de Brazzaville, les transports en commun et les espaces publics, tout le monde ne jure que sur la qualification du Congo. Même dans les localités lointaines de la capitale, les comités de soutien s'organisent déjà au profit du Congo. Hugues Bouesso, un fervent supporteur de l'équipe nationale, a créé un groupe whatsapp, intitulé « Tous derrière le Congo », consacré à la promotion des atouts des différents acteurs qui composent la sélection congolaise. Dans cette plateforme le cas de chaque joueur est étudié avec beaucoup de sérieux et de rationalité. « Je pense que nous avons tous nos chances de nous qualifier. Il suffit que l'équipe soit mille fois déterminée. Le coach doit faire de bons choix car sa carrière est aussi mise en jeu. Nous, les supporteurs, endurons des moments difficiles. Tous les pros ne sont pas censés jouer, il y a des joueurs locaux qui sont plus engagés que certains attaquants qui se sont transformés en défenseurs de l'équipe adverse lors des précédents matchs », a lancé l'un des membres de ce groupe.

La prestation de l'équipe nationale lors de la dernière édition du Championnat d'Afrique des nations a permis à Nganongo Princia, une étudiante en deuxième année à l'Université Marien Ngouabi, de renouer avec l'équipe nationale après une longue période d'abandon causée par les multiples déceptions. Elle espère que ce match renforcera ses liens avec le football au niveau de l'équipe nationale. Pour elle, le Congo joue son va-tout et chaque citoyen devrait s'y impliquer afin de garantir la qualification. « Malgré les réalités que nous vivons, la fibre patriotique domine toujours nos émotions négatives. La présence des Joueurs comme Bifouma, Ndinga, Mafoumbi et des jeunes comme Makouta ou Mouandza rassure. Ils doivent savoir que nous avons besoin de cette qualification. Ceux qui ne sont pas aptes, le coach y compris, sont libres d'abdiquer, la société a des yeux sur eux », a -t-elle déclaré.

Un autre Congolais qui suit l'équipe du Congo depuis son enfance pense que le Cameroun est le porte bonheur aux Diables rouges du fait que le Congo a remporté son unique Can dans ce pays en 1972 et il est nécessaire que « les autorités bougent les lignes. Au cas d'un match nul, nous allons les prouver qu'ils sont des dignes représentants ».

Dans les localités éloignées de Brazzaville, les Congolais s'organisent en petits groupes pour aller suivre le match dans les grands centres urbains. C'est le cas de quelques jeunes du village Leboulou, dans le district de Kibangou, dans le Niari, qui souhaitent « célébrer la qualification du Congo avec les habitants des villages environnants ».

Si la majorité croit totalement à la qualification des Congolais, certains, cependant, émettent des doutes puisque selon eux le Congo gagne difficilement les matchs à l'extérieur et l'inefficacité des défenseurs congolais rendent dubitatifs certains supporteurs. « C'est quoi cette équipe qui ne marque pas ? Là nous avons besoin d'attaquants percutants et de défenseurs costauds. Le coach doit jouer pour gagner, s'il veut vraiment nous satisfaire », a indiqué un Brazzavillois.

Pour répondre à ces détracteurs, le sélectionneur de l'équipe nationale du Congo, Barthélemy Ngatsono, a reconnu l'enjeu du match tout en assurant qu'il prendra certaines dispositions au plan tactique pour que le Congo essaie de faire un bon résultat.

En tout cas, même sur les réseaux sociaux, les avis ne sont pas du tout similaires quant au résultat de ce match qui retient l'attention de tout un peuple. Le rendez-vous est pris pour ce 30 mars à 17h, heure de Brazzaville, au stade du 24 septembre de Bissau, entre ces deux équipes qui disputent la deuxième place du groupe. Ça passe ou ça casse.

Le Congo(8pts) est actuellement deuxième derrière le Sénégal (13 pts) suivi de la Guinée (6 pts) puis de l'Eswatini(1pts).