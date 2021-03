Congo-Kinshasa: Diplomatie - Le pays et le Qatar signent un accord général de coopération

Le chef de l'État RD-congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu le 29 mars au Palais princier Amiri Diwan de Doha par l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad.

A son arrivée dans la cour princière, le Président de la République a été accueilli par une parade d'honneur ponctuée par des hymnes nationaux du Qatar et de la RDC. Après le passage des troupes en revue, l'hôte de marque de l'Emir a été invité à rejoindre celui-ci dans son bureau pour une séance de travail.

Dans un premier temps, Cheikh Tamim ben Hamad et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu une séance de travail entourés de leurs experts. Ensuite, les deux hautes personnalités se sont retrouvées en tête-à-tête pour une longue entrevue.

Signature des accords, fer de lance de la cérémonie

Un autre moment fort de la réception du chef de l'État congolais au Palais princier de Doha a été la signature d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar afin de garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Il s'agit en détails d'un accord de promotion et protection des investissements mutuels entre les deux États afin d'assurer la fluidité des échanges.

En ce qui concerne les secteurs aéronautique et maritime, plusieurs accords ont été également signés. Il s'agit, entre autres, de l'accord de coopération maritime entre les deux États qui fixe le cadre de la coopération. Les investissements souhaités dans ce secteur consisteront en la modernisation et au développement d'infrastructures maritimes stratégiques tels que les ports de Matadi, Kinshasa et Boma.

Un protocole d'entente avec la SCPT matérialisera ces différents partenariats

Un autre protocole d'entente a été également signé sur la mise en place de formation et renforcement des compétences techniques en matière de supervision de la sureté et de la sécurité de l'aviation civile. La grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways intègre également ce grand projet en proposant d'accompagner la RDC via un partenariat avec la Régie des voies aériennes pour la modernisation, la construction et le financement de trois aéroports phares notamment Ndjili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Tous ces accords ont été signés du côté congolais par la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et le ministre des Transports pour le compte du Qatar.