Congo-Brazzaville: 4e édition du Fitaas - Un pari gagné pour les organisateurs

Le Festival international du théâtre et autres arts de la scène (Fitaas) a vécu du 27 au 28 mars malgré les difficultés.

Ouvert à un nombre limité de spectateurs à cause de la covid-19, l'évènement a démarré à l'Institut français du Congo (IFC) avec la Compagnie Autopsie dans la pièce de théatre " Tout ou rien" d'Yvon Wilfried Lewa-Let Mandah. Le festival a été clôturé à l'Espace culturel Yaro par les deux sections (gymnastique et théâtre) de la troupe Les argus, la Troupe d'évangélisation théâtrale du CBE Loandjili a présenté la pièce intitulée «Le mort vivant» de Bruno Tsamba mise en scène par le comédien et acteur congolais Guy Basinga, ainsi que quelques individualités.

Cette 4e édition du Fitaas a été un challenge pour les organisateurs qui ont été confrontés à d'énormes difficultés, mais le pari de réussir l'évènement a été gagné. Cela, à la satisfaction des organisateurs. Yvon Wilfried Lewa-Let Mandah, directeur du festival a confié : «Nous n'avons bénéficié d'aucun soutien, tout a été fait avec les moyens de bord. Nous avons tenu à organiser cette édition parce que nous refusons que la covid-19 vienne tuer la culture».

Notons que le Fitaas qui est organisé dans le cadre de la célébration de la journée internationale du théâtre a, entre autres objectifs, de mettre en relief la création artistique congolaise, favoriser l'éclosion et la promotion de nouveaux talents littéraires et artistiques, permettre aux artistes congolais de travailler en osmose avec ceux du réseau de l'Institut international du théâtre et d'ailleurs.