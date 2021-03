Congo-Brazzaville: Centenaire de l'église kimbanguiste

Les fidèles de huit paroisses de l'église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu (E.J.C.S.K.) ont organisé, le 28 mars à Brazzaville, une procession religieuse prélude aux festivités du centenaire de la mission religieuse du fondateur de ce mouvement religieux.

Le cortège de fidèles est parti de la paroisse Zandés en passant par le marché et le rond-point Moungali, l'avenue de la paix et a pris la direction de l'avenue des Trois Martyrs avant de chuter au boulevard général Alfred-Raoul et le centre d'accueil administratif Kimbanguiste.

Vêtus en uniforme vert-blanc, des hommes, des femmes et des enfants ont défilé dans le cadre de cette procession religieuse sous la cadence de la fanfare et des chants kimbanguiste.

A la paroisse du Plateau des quinze ans, l'évènement a été commémoré sous le thème « l'église totalise 100 ans, chrétien as-tu déjà fait un examen de conscience? ». L'occasion a été donnée aux fidèles de faire une rétrospection de leur vie chrétienne. Des prières ont été faites en faveur de la paix au Congo, dans le monde et de la lutte contre les épidémies.

Les chants entonnés tour à tour par les onze chorales en dialecte kongo ou en lingala, langue nationale, et la prédication ont permis de faire un rappel historique des œuvres religieuses et de l'évolution de la mission de cette église.

La première paroisse de cette mission religieuse a été implantée au Congo dans la région du Pool. A ce jour, le pays compte cent dix paroisses et plus de treize mille fidèles.

Le 6 avril 1921 et le 6 avril 2021 marquent les cent ans de la mission religieuse du père fondateur de cette église. « Carnavals et causerie-débats sont organisés de partout dans le monde. L'église a atteint les cinq continents. Sans vache mère et avec les contributions des fidèles, les temples, écoles, structures sanitaires et centres agricoles sont construites », a indiqué l'un des fidèles.

Rappelons que le mouvement Kimbanguiste a été créé le 6 avril 1921, c'est-à-dire du début de la mission religieuse de Simon Kimbangu. L'église kimbanguiste a pour sa part été créée le 24 décembre 1959. De 1921 à 1951, Simon Kimbangu passera donc trente ans à la prison de haute sécurité d'Élisabethville (Lubumbashi).