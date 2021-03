Maroc: L'essence de la religion ne peut être partagée actuellement que par des approches scientifique et systématique

Rabat — L'essence de la religion ne peut être partagée dans le monde d'aujourd'hui que par des approches scientifiques et systématiques tenant compte du fait que les sociétés ne sont pas des blocs mais des composantes qui commencent par la famille, en passant par l'enfant, les adolescents, les jeunes, puis les acteurs inspirants dans les sociétés, ainsi que les parties en charge de l'organisation des affaires de la société, a affirmé, lundi, le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 26è Assemblée générale du Conseil académique de la Rabita, M. Abbadi a affirmé qu'il faut formuler des discours spécifiques à chaque composante et prendre en considération le contexte de l'ère numérique actuelle accentué par la pandémie de Covid-19.

A cet égard, il a remarqué qu'il ne sera pas possible de communiquer selon ces conditions pour transmettre l'essence de la religion si l'on ne s'y prépare pas convenablement.

Revenant sur l'AG du Conseil académique de la Rabita, M. Abbadi a indiqué que celle-ci se réunit pour discuter des moyens permettant de toucher les coeurs et les esprits afin d'accompagner toutes ces catégories dans une démarche de modération et du juste-milieu, conformément aux Hautes directives d'Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette AG se tient dans le cadre d'un moment historique exceptionnel marqué par les répercussions de la pandémie, qui a imposé un ensemble de mesures auxquelles il faut accorder une grande importance quant au traitement de la dimension religieuse actuellement.

De son côté, le président du Centre d'Etude et de Recherche sur les valeurs auprès de la Rabita Mohammedia des Oulémas, Mohamed Belkebir, a mis l'accent, dans une déclaration à la MAP, sur le projet de la Rabita relatif à la confrontation intellectuelle de l'extrémisme violent et du terrorisme en ligne.

À cet égard, M. Belkebir a souligné que la Rabita a œuvré pour clarifier une problématique fondamentale qui concerne les facteurs qui permettent influenceurs d'attirer les jeunes vers le terrorisme, à travers une étude qualitative qui s'est arrêtée sur les caractéristiques distinctives de ces influenceurs qui arrivent à attirer les jeunes sur les plans de la méthode, du savoir et même de la tenue vestimentaire, entre autres.

Dans ce sens, la Rabita a essayé d'élaborer, partant des résultats obtenus, un ensemble d'outils d'intervention, a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agit d'un ensemble de guides et d'annuaires numériques, qui seront adoptés à partir d'avril 2021 dans la formation d'un groupe de nouveaux encadrants sur les compétences d'attraction des jeune et de construction de discours alternatifs aux discours terroristes et extrémistes.

Ces formations concernent quatre catégories, à savoir, les jeunes nadhirs de la Rabita, les jeunes intellectuels de la société civile, les jeunes universitaires, et les journalistes.

A l'ordre du jour de cette AG, tenue virtuellement, figurent la présentation des rapports moral et financier au titre de l'année 2020, ainsi que des exposés sur les actions de la Rabita et son plan d'action au service des constantes du Royaume.

L'ordre du jour comprend également la présentation des projets des centres de recherche, des unités scientifiques et des programmes de formation, dont le programme de lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes (lutte contre la violence, la haine et l'extrémisme), lancé par la Rabita en partenariat avec l'ambassade du Japon au Maroc et le Programme des Nations Unies pour le développement au Maroc, ainsi que la mise en œuvre de la convention de partenariat et de coopération stratégique entre la Rabita et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO).

La tenue de la 26e Assemblée générale intervient en contribution au renforcement du renouvellement du champ religieux et de la consolidation des piliers de la sécurité spirituelle, dans le cadre de la Constitution du Royaume sous la sage conduite d'Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.