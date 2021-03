Maroc: Suspension des vols de passagers de et vers la France et l'Espagne, à partir du 30 mars à minuit (ministère)

Rabat — Les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l'Espagne seront suspendus à partir du 30 mars 2021 à minuit et ce, jusqu'à nouvel ordre, annonce, lundi, la Direction générale de l'Aviation Civile, relevant ministère du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale.

"Dans le cadre des mesures préventives prises par le Royaume du Maroc contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), les vols de passagers en provenance et à destination de la République Française et de l'Espagne seront suspendus à partir du 30 mars 2021 à minuit, et ce jusqu'à nouvel ordre", indique un communiqué de la Direction.

Les vols spéciaux de passagers en provenance de ces deux destinations, seront soumis à des contrôles renforcés, conformément au protocole sanitaire défini par les autorités marocaines compétentes, fait savoir la même source.