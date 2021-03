Algérie: JO 2020 - Tous les moyens mobilisés pour la préparation des athlètes algériens

Alger — La cheffe de mission des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, Hassiba Boulmerka, a assuré lundi à Alger que son instance a mis tous les moyens nécessaires, logistique et financier, pour assurer au mieux la préparation des athlètes algériens qualifiés ou susceptibles d'être qualifiés au prochain rendez-vous olympique.

"Nous avons vécu une année très compliquée en raison de la pandémie de la Covid-19 ou les athlètes algériens avaient du mal à suivre un rythme soutenu d'entraînements, mais malgré cela, l'instance olympique a continué sa mission qui consiste à accompagner nos sportifs dans leur processus de préparation.", a déclaré Boulmerka lors d'une réunion regroupant les présidents et directeurs techniques nationaux des Fédérations olympiques.

En présence du président du Comité olympique et sportif algérien, Aberrahmane Hammad et un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'ancienne championne olympique du 1500m a souligné à cette occasion, la nécessité d'assurer une bonne préparation pour ce grand rendez-vous et élaborer un programme de travail ambitieux à même d'assurer les meilleures conditions pour la réalisation de bonnes performances.

Pour ce faire, une cellule opérationnelle de la performance, regroupant le ministère de la Jeunesse et des Sports, le COA et les fédérations, a été mise en place pour suivre le processus de préparation des équipes nationales dans les meilleures conditions.

"Nous sommes à moins de quatre mois des JO de Tokyo et les fédérations nationales commencent à voir une idée précise sur le nombre d'athlètes qualifiés, à l'issue des tournois de qualification, comme c'est le cas de la boxe ou par rapport au ranking mondial de chaque fédération internationale.", a expliqué la cheffe de mission.

Concernant l'accompagnement des athlètes sur les plans financier et médical, Boulmerka a rassuré les différentes fédérations pour un meilleur suivi avant et pendant les jeux.

Cette réunion a été l'occasion pour les deux parties, COA et fédérations sportives nationales, d'examiner l'état d'avancement des préparatifs des athlètes et les préoccupations en matière d'encadrement, d'équipement et de financement de la préparation des athlètes susceptibles de représenter l'Algérie aux JO-2021.