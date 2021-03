Algérie: La CNAC a financé plus de 4% de projets au profit de personnes sans niveau d'instruction

Alger — La Caisse nationale d'assurances chômage (CNAC) a financé plus de 6.800 projets au profit de personnes sans niveau d'instruction, depuis la création du dispositif, ce qui représente plus 4% du total des projets financés, a indiqué lundi à Alger une responsable de la gestion du dispositif de création d'activité à la Caisse, Ahlem Hattali.

"La CNAC a financé plus de 6.800 projets au profit de personnes analphabètes, ce qui représente 4,5% du total des projets financés depuis la création du dispositif", a-t-elle précisé, soulignant, lors d'une rencontre organisée par l'Association Algérienne d'Alphabitisation (IQRAA), que "ces personnes disposent, par contre, d'une qualification ou d'un savoir-faire en rapport avec l'activité envisagée".

Mme Hattali a relevé que, sur le total (6.800) de ces personnes ayant initié des projets, 10% sont des femmes et près de 66% sont âgés de plus de 40 ans", ajoutant que "plus de la moitié de ces projets sont localisés dans la région Nord".

S'agissant des secteurs d'activités, plus de 84% des ces projets financés sont dans les secteurs du transport de marchandises, de l'agriculture et des services", selon la source qui a signalé qu'un de ces projets est en phase d'extension et que trois (3) autres sont initiés par des personnes aux besoins spécifiques.