Algérie: Handisport (Judo) - L'Algérie avec 11 athlètes à la Coupe internationale d'Antalya

Alger — Onze athlètes (11) de la sélection nationale algérienne de para-judo (visuels) prendront part à la Coupe internationale (messieurs et dames), prévue à Antalya en Turquie du 5 au 10 avril prochain, une des étapes préparatoires aux prochaines compétitions, prévues en mai et juin prochains, qualificatives aux Jeux paralympiques de Tokyo qui auront lieu du 24 août au 5 septembre 2021, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH).

"C'est la première compétition internationale pour nos athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux paralympiques de Tokyo, depuis le Grand Prix IBSA de Baku en mai 2019. Avec l'apparition de la pandémie du Covid-19 en février 2020, tout a été arrêté et nos athlètes ont chômé depuis. Ce n'est que depuis quelques mois qu'ils ont repris le chemin des entrainements avec la contrainte de mesures sanitaires, et le tournoi d'Antalya tombe à point nommé pour permettre au staff technique d'évaluer la compétitivité des athlètes et corriger les manquements", a déclaré à l'APS, le directeur des équipes nationales (DEN)à, Mohamed Miloudi.

La Coupe internationale d'Antalya est la première compétition IBSA depuis l'année 2019, alors que plusieurs athlètes à travers le monde attendent d'autres opportunités pour se qualifier au rendez-vous nippon.

L'IBSA (instance internationale chargée de la gestion des activités pour visuels) essaie depuis plusieurs mois à faire renaitre des compétitions de judo afin de donner la chance aux athlètes toujours en quête d'une qualification aux JP-2020 de jouer leurs dernières cartouches.

" C'est une aubaine pour nos athlètes afin de se situer par apport au niveau des athlètes des autres pays, avant les compétitions qualificatives qui les attendent à partir du mois de mai prochain. Cela ne va pas être facile pour eux, car ils ont cumulé un important retard dans la préparation pour les raisons connues et ils commencent juste de retrouver la sensation des tatamis", a expliqué le DEN, souhaitant que les judokas qualifiés et qualifiables puissent rattraper le temps perdu pour pouvoir réaliser leur objectif.

Le tournoi d'Antalya sera relevé avec la présence annoncée de plus de 100 athlètes issus de 14 pays. Il s'agit de l'Algérie, Croatie, France, Lituanie, Allemagne, Iran, Pérou, Roumanie, Russie, Kazakhstan, Grande-Bretagne, Ukraine, Espagne et Turquie.

Les athlètes Abdellaoui Cherine (-52 kg), Lamri Sid Ali et Moula Mouloud (-66 kg), Noura Mouloud et Ould Kouider Ishak (-60kg), Si Nacer Nabil et Radjai Youcef (-81kg), Chetouane Abderrahmane (-90 kg), Meskine Mehdi et Faiçal Chebieb (-73kg) et Harkat Hamza (+100 kg). Ces athlètes seront dirigés par l'entraineur Belarbi Lahouari Nadir, assisté de l'ancien international, Nine Messaoud, accompagnés du physiothérapeute, Ami Ali Massinissa.

Programme des Algériens:

Mercredi 7 avril 2021:

Messieurs:

-60 kg : Noura Mouloud et Ould Kouider Ishak

-66 kg : Lamri Sid Ali et Moula Mouloud

-73 kg : Meskine Mehdi et Faiçal Chebieb

-81 kg : Si Nacer Nabil et Radjai Youcef

Dames:

-52 kg : Abdellaoui Cherine

jeudi 8 avril 2021:

Messieurs:

-90 kg : Chetouane Abderrahmane

+100 kg: Harkat Hamza

Compétitions par équipes hommes (-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg + 90 kg)

Compétition par équipe pour les femmes (-52 kg -57 kg, + 63 kg)

9 avril: Camp d'entrainement.