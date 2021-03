Algérie: Foot - Réunion MJS-FAF mardi pour l'examen des projets de mise en conformité des statuts

Alger — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a convié la Fédération algérienne de football (FAF), à une réunion de travail mardi au siège du département ministériel, en présence de juristes de l'instance, pour l'examen des projets de mise en conformité des statuts et du code électoral de la FAF, a appris l'APS lundi auprès du MJS.

Ces amendements seront soumis pour approbation, aux membres de l'assemblée générale de la FAF, lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGEx), prévue "juste après l'assemblée élective (AGE)", fixée au jeudi 15 avril prochain, précise la même source.

Pour rappel, la FAF a soumis au MJS les dates du 5 et 15 avril pour le déroulement respectivement de l'assemblée générale ordinaire (AGO) et l'assemblée élective (AGE), deux dates validées par le département ministériel, et annoncées jeudi dernier par la FAF, au terme de la réunion statutaire mensuelle, du Bureau fédéral, tenue en visioconférence.

Lors de l'AGO, il sera procédé à la présentation des bilans moral et financier du précédent mandat ainsi que le cycle olympique 2017-2021, et l'installation des commissions de candidatures, de recours, et de passation de consignes.