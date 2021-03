Algérie: L'édification de l'économie de la connaissance, une étape cruciale pour l'Algérie

Alger — Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie de la connaissance et des startups, Yacine El Mahdi Oualid a déclaré, lundi à Alger, que l'édification de l'économie de la connaissance était une étape importante et cruciale pour l'Algérie, appelant tous les acteurs et les experts à élaborer une vision unifiée pour appuyer l'innovation et à encourager la recherche et le développement de l'économie nationale.

Lors des travaux des Assises nationales sur l'économie de la connaissance, le ministre délégué a précisé que l'édification de cette économie constitue "une véritable rupture avec le passé" et une étape "cruciale et importante" pour l'Algérie, soulignant que l'objectif à travers les efforts consentis dans ce cadre est de créer "une économie concurrentielle qui repose essentiellement sur le capital humain immatériel qui constitue le moteur de la croissance dans le monde".

A cette occasion, il a mis en exergue le rôle des compétences algériennes dans le domaine de la création et de l'innovation technologique, saluant les réalisations du chercheur algérien Belgacem Haba qui a inventé les caméras pour téléphones portables intelligents, considérant que ce travail est un modèle qui traduit l'importance de l'économie de la connaissance.

Selon le ministre, l'Algérie a besoin aujourd'hui de Data Centers aux standards internationaux et d'intensification des efforts, à l'effet de concrétiser une transformation numérique et "d'édifier une économie solide dans le but de rattraper le retard accusé dans le domaine de la propriété intellectuelle et du brevet".

Abordant les travaux des Assises nationales, M. Oualid a affirmé que cet évènement national permettra à plus de 1.300 experts et chercheurs de l'intérieur et de l'extérieur du pays, de traiter, à travers sept ateliers, de plusieurs thèmes concernant, notamment, l'encouragement de la recherche et le développement dans le secteur économique, la question du financement de l'innovation, la protection de la propriété intellectuelle, la consolidation de l'économie numérique, le transfert des technologies, l'encouragement de l'enseignement et de la formation, le renforcement des savoir-faire et enfin de la gouvernance.

Le ministre a mis l'accent sur l'élaboration de recommandations et d'une vision unifiée dans le cadre de ces assises, en vue de mener de profondes réformes qui visent à soutenir l'innovation en milieu économique et à passer à une économie basée sur la connaissance.