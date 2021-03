Algérie: Cancer colorectal - Près de 6500 nouveaux cas enregistrés annuellement en Algérie

Alger — L'Algérie enregistre près de 6.500 nouveaux cas du cancer colorectal (CCR), dont 3.500 chez les hommes et 3.000 cas chez les femmes, selon les registres du cancer de l'Institut national de santé publique (INSP).

Cette affection classée la première sur l'ensemble des types de cancer répandus en Algérie, de manière générale, arrive en première position chez l'homme suivi du cancer du poumon et en 2e position chez la femme après le cancer du sein.

La présidente de l'Association d'aide aux cancéreux "El Amel", Hamida Kettab a affirmé dans une déclaration à l'APS, à l'occasion de la célébration de Mars Bleu dédié à la lutte contre le CCR, qui a vu l'organisation d'une campagne de sensibilisation sur la pathologie dans les deux wilayas de Timimoun et d'Adrar entre le 4 et le 20 du mois, que "la campagne a connu une grande affluence des citoyens de la région.

L'équipe médicale accompagnant l'association s'est chargée d'effectuer un dépistage précoce de ce type de cancer, ainsi que de celui du sein, au profit de 800 citoyens des deux sexes (513 pour le cancer du sein et 302 pour le CCR), a ajouté la même responsable.

La clinique de dépistage du cancer du sein (mammographie) dont le coup d'envoi avait été donné par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, depuis Alger, le 4 mars courant et ayant séjourné durant une semaine dans la wilaya de

Timimoun, a effectué le dépistage précoce, via tous types d'examens médicaux, au profit de quelque 250 femmes âgées de 40 ans et plus, parmi lesquelles quelques cas de suspicion de cancer du sein ont été enregistrés, a ajouté Mme Kettab.

Concernant le cancer du colorectal dans cette wilaya, l'équipe médicale spécialisée a ausculté plus de 200 personnes dont certains cas ont été orientés pour effectuer des examens approfondis chez le seul gastro-entérologue privé de la wilaya. Cette équipe médicale a bénéficié d'une formation au profit des médecins généralistes, des spécialistes et sages-femmes de la région sur le cancer du sein et le cancer colorectal.

La même opération a été menée dans la wilaya d'Adrar où le cancer du sein a été dépisté chez 263 femmes et 98 cas de cancer colorectal, a précisé Mme Kettab.

Dans ce contexte, elle a salué le rôle "efficace" de l'équipe médicale spécialisée dans le dépistage du cancer du sein et la chirurgie relevant du Centre Pierre et Marie Curie (CPMC), du service de gynécologie de l'Etablissement public hospitalier Ibn Ziri de Bologhine et de l'imagerie médicale du CHU Lamine Debaghine de Bab El Oued (Alger).

Le premier tour de la course organisée, le 27 mars en cours, par l'association à l'occasion de la célébration du "mois bleu" au stade du 5 juillet, a connu une affluence des citoyens, pour sensibiliser aux dangers du cancer colorectal dans la société, a-t-elle indiqué, précisant qu'une manifestation similaire sera organisée au Centre anti-cancer (CAC) dans la wilaya de Sétif les 29 et 30 de ce mois.