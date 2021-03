Algérie: Le Conseil de la nation prend part au Forum arabe pour le développement durable

Alger — Le Conseil de la nation a pris part par visioconférence au Forum arabe pour le développement durable organisé du 29 au 31 mars 2021 sous le thème "accélérer l'action vers l'agenda 2030 de l'après Covid-19", a indiqué, lundi, un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Organisé par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO) en collaboration avec la Ligue arabe et les organismes des Nations unies exerçant dans la région arabe, le Forum arabe pour le développement durable de 2021 "constitue une opportunité pour passer en revue et évaluer les objectifs du développement durable dans les pays arabes, ainsi que les méthodologies opérationnelles adoptées et l'état d'harmonisation des plans et des politiques de développent avec le programme 2030".

Le Forum arabe s'est axé sur "les politiques et les procédures requises pour accélérer l'opération de redressement et faire un véritable progrès par rapport aux objectifs du développement durable", note la même source, ajoutant que "ce Forum est une véritable tribune pour appeler à la mise en œuvre de l'agenda 2030 en tant que feuille de route pour se remettre des répercussions de la pandémie et réaliser le développement durable".

Il comporte aussi "la santé mentale et le soutien psychologique et social dans le contexte de la pandémie: les répercussions sur la région arabe, la domiciliation du programme 2030, le rétablissement des partenariats entre les nombreux acteurs: méthodes de mise en oeuvre du plan dans les pays touchés par le conflit, la gouvernance de la migration dans la région arabe: les priorités, les opportunités et les leçons bénéficiées du premier examen régional de l'accord scientifique pour une migration sécurisée, organisée et régulière dans la région arabe".

Représentant le Conseil de la nation dans ce forum, M. Day-Eddine Belhabri a affirmé dans son intervention que l'Algérie "a adopté un nouveau modèle pour la croissance économique dans l'objectif de se positionner dans le rang des pays émergents, diversifier et transformer l'économie nationale à l'horizon 2035", soulignant que ce modèle "place au devant la question de la satisfaction des besoins des citoyens, notamment ce qui a trait au travail, au logement décent, à la santé et à l'enseignement.

Il a également soutenu que l'Algérie "a réalisé des indicateurs positifs dans le cadre de la concrétisation des objectifs du développement durable, traduisant la volonté de l'Etat de poursuivre son engagement à renforcer et à développer les différents secteurs en vue d'assurer un cadre de vie digne pour les citoyens.

Entre autres ces indicateurs, la garantie de l'enseignement primaire pour tous les enfants, le renforcement du taux de l'enseignement, de la formation et de l'exercice démocratique, la consolidation du rôle du citoyen tant au niveau social, économique que culturel, l'augmentation de la représentation féminine dans le Parlement, la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile et la limitation des taux de pauvreté.