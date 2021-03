Sénégal: Port de Ndayane - Démarrage des travaux d'ici juin

Le projet du port de Ndayane a fait l'objet d'une réunion d'information, samedi, à Saly, entre la Direction générale du Port autonome de Dakar (Pad) et les populations de la zone d'implantation. Une occasion saisie par l'autorité portuaire, maître d'œuvre du projet, pour exposer le bien-fondé de cette infrastructure majeure. Objectif : son appropriation locale avant le lancement des travaux d'ici le mois de juin prochain.

Le projet de port en eau profonde de Ndayane devrait bientôt démarrer. Les travaux devraient être lancés durant le premier semestre 2021, donc d'ici juin, selon une source portuaire. Le temps que toutes les impenses soient payées.

La première phase du Port de Ndayane d'un coût de 840 millions de dollars, soit 448 milliards de FCfa, sera réalisée par le groupe émirati Dubaï Port World via Dp World Dakar Sa, la coentreprise locale entre Dp World et le Port autonome de Dakar (Pad) dont l'État du Sénégal va détenir 40 % des actions. L'accord a été signé, courant décembre 2020, entre l'État et Dp World, en présence du Président Macky Sall et du Président de Dp World, Sultan Ahmed Bin Soulayem. Cette future plateforme qui entend se positionner comme l'une des plus performantes de la sous-région vise à décongestionner le port de Dakar, lequel draine actuellement 95 % des échanges commerciaux du pays.

En attendant le démarrage des travaux, la Direction générale du Pad, maître d'œuvre du projet, a initié une série de rencontres avec les populations locales afin de mieux les imprégner des enjeux de cette infrastructure et des avantages qu'elle pourrait leur procurer. En effet, certains nourrissent des inquiétudes sur les conséquences environnementales et sociales que pourrait avoir cette mégastructure au niveau local. C'est tout le sens de la réunion d'informations tenue, samedi, à Saly, avec les autorités administratives et coutumières, les élus locaux, les représentants des femmes, des jeunes des localités de Yenne, Toubab Dialaw, Ndayane et Diass, informe un communiqué.

Lors des échanges, le Directeur du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye, après que le Président du Conseil d'administration du Port, Moussa Sy, a campé le sujet, est revenu sur la pertinence du projet qui va permettre au Sénégal de se doter, pour la première fois de son histoire, d'un port en eau profonde de 4ème génération et d'une zone industrielle portuaire qui va s'ouvrir sur la Cedeao et servir les économies de l'Afrique de l'Ouest. « Le Sénégal projette de se positionner pour prendre une longueur d'avance dans la concurrence sous-régionale, créer des milliers d'emplois pour les jeunes dans le secteur maritime et logistique et contribuer à la transformation structurelle de notre économie », a-t-il souligné.

Une appropriation locale du projet

Selon la note, les Maires ainsi que les différents représentants des populations ont soulevé des questions sur la délimitation physique du foncier, le processus de dédommagement des impactés, l'impact environnemental, les retombées du projet, les infrastructures communautaires, plus d'informations avec l'ensemble des parties intéressées, la responsabilité sociétale de l'entreprise, entre autres. « Pour toutes ces questions, les autorités préfectorales et portuaires ont apporté des réponses satisfaisantes et indiqué les prochaines étapes. Les différents représentants des populations sont unanimes sur l'utilité du projet et marquent une adhésion totale à son exécution », précise la note. Ainsi, des commissions techniques seront mises en place avant le 10 avril et d'autres rencontres seront initiées avec les populations et à travers leurs représentants à chaque étape du projet. Les études d'impact environnemental et social du port de Ndayane sont terminées. Des audiences publiques qui visent à recueillir les observations du public sur ladite étude s'en suivront.

La première phase comprendra l'aménagement d'un terminal à conteneurs sur 300 hectares, un chenal maritime de cinq kilomètres et la construction d'un quai de 840 mètres d'une profondeur de 18 mètres dimensionné pour accueillir des navires de 366 mètres de long. La deuxième phase qui mobilisera 290 millions dollars verra la construction d'un deuxième quai de 410 mètres et le dragage supplémentaire du chenal marin. Sa mise en service permettra de traiter des navires de 400 mètres de long. De nouvelles liaisons routières et ferroviaires relieront le port au réseau de transport régional. La Direction du Port autonome de Dakar estime que 400 emplois supplémentaires seront créés lors du déménagement du port actuel. La construction proprement dite devrait générer quelque 3000 emplois.