Maroc: La stratégie du Royaume en matière de protection de l' enfance mise en exergue à Tokyo

L'ambassadeur du Maroc au Japon adresse un message aux participants à la conférence "Children's futur UN"

L' ambassadeur du Maroc au Japon, Rachad Bouhlal, a mis en exergue, samedi à Tokyo, la stratégie du Royaume en matière de promotion et de protection de l'enfance. Dans un message adressé aux participants à la conférence "Children's futur UN", le diplomate marocain a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, a engagé, depuis plusieurs années, des réformes profondes qui favorisent la mise en place d'une approche intégrée de la question du développement de l'enfance, dans ses différentes dimensions : éducation, santé, nutrition, protection et garantie des droits.

Dans ce cadre, il a également souligné le rôle majeur de l'Observatoire national des droits de l'enfant, présidé par S.A.R la Princesse Lalla Meryem, dans l'établissement de mécanismes efficients pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant par le Maroc. Rachad Bouhlal a également rappelé l'engagement du Maroc au sujet de la promotion de la coopération Sud-Sud pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), notant que que le Royaume a été reconduit pour la deuxième année consécutive en tant que coordonnateur principal du Groupe africain auprès des Nations unies et de ses positions communes sur les questions cruciales du développement durable, la promotion du développement socio-économique en Afrique et la mise en œuvre des 17 ODD de l'Agenda 2030.

Le diplomate marocaine a, par ailleurs, considéré que la pandémie de la Covid-19 a prouvé, plus que jamais, que la solidarité de tous est nécessaire pour faire face aux multiples défis auxquels l'humanité est confrontée. Dans ce sens, le développement et la protection de l'enfance sont une cause majeure qui représente un enjeu pour le monde entier et, par conséquent, tous les pays doivent mettre en commun leur savoirfaire et leurs ressources, pour l'amélioration des conditions de vie de leurs enfants. La présence du Royaume à cette conférence a été également marquée par une participation remarquable des enfants de la communauté marocaine établie au Japon.

Organisée par la plateforme "Beyond 2020 next forum" avec la participation de plusieurs départements ministériels japonais, dont le ministère de l'Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, cette conférence fait partie d'une série d'évènements qui se tiendront annuellement jusqu'à 2030, dans le cadre des dispositifs mis en place pour atteindre "l'Agenda 2030 du développement durable".